Il mal di testa è sicuramente un disturbo molto comune che si associa a diverse cause. Queste talvolta possono essere particolarmente serie ma, nella maggior parte dei casi, il mal di testa è correlato a condizioni comuni e non preoccupanti. Come ad esempio l’influenza, ma anche allo stress.

Ci sono alcuni tipi di mal di testa che sono al contempo la malattia ed il sintomo attraverso il quale la stessa si manifesta. Esempio tipico ne è l’emicrania.

Ce ne sono altri poi in cui il dolore è solo il sintomo attraverso il quale si manifesta un determinato disturbo.

Un disturbo molto diffuso nella nostra società è sicuramente la cervicalgia. Chi patisce di questa sintomatologia, è proprio questo il periodo in cui soffre di più. Il problema, infatti, si acutizza a causa dei cambi repentini delle temperature.

Il primo sintomo attraverso il quale si manifesta è proprio il mal di testa. Ma oltre al mal di testa ecco i primi sintomi di questo di diffusissimo disturbo e come curarlo. Ad esso poi si associano solitamente una rigidità della zona del collo, nonché vertigini e nausea.

Purtroppo, sono davvero tante le persone che conoscono questo disturbo, spesso già in giovane età.

Oggi andremo ad approfondire le principali cause e quelli che potrebbero essere alcuni rimedi.

Oltre al mal di testa ecco i primi sintomi di questo di diffusissimo disturbo e come curarlo

Vediamo dapprima le cause. La causa di questo mal di testa è solitamente da collegare ad una infiammazione delle prime 3 vertebre del collo.

Questa infiammazione può essere a sua volta scatenata da diversi fattori, quali contratture, postura scorretta o anche lo stress.

Quando la causa è legata a contratture o traumi, è preferibile rivolgersi ad uno specialista del settore.

Quando invece la causa è legata allo stress, potremmo quanto meno, nella fase iniziale del problema, puntare sullo stile di vita quotidiano. Dunque, adottare rimedi consigliati proprio per questo tipo di problema. Spesso, infatti, si consiglia di eseguire quotidianamente degli esercizi che aiutano ad alleviare il dolore e a sciogliere le contratture al collo e alla spalla.

Oltre ad esercizi mirati, che potremmo tranquillamente fare a casa, sarebbe auspicabile optare per un po’ di movimento.

L’importante però è la cautela. Sappiamo, infatti, quanto lo sport faccia bene, ma per chi soffre di cervicalgia gli sforzi vanno assolutamente evitati.

Perché uno sforzo potrebbe addirittura scatenare il dolore e quindi peggiorare la situazione

Quali sono gli sport da preferire

Sicuramente il nuoto. Nuotare infatti riduce il carico sulla schiena e addestra la muscolatura degli arti. Alcuni stili sono certamente da preferire ad altri. Ma in tal caso sarà il fisioterapista di fiducia a consigliare quali scegliere.

Oltre al nuoto, si potrebbe optare per lo yoga oppure per la ginnastica a corpo libero a basso impatto. In entrambi i casi, infatti, andiamo ad aiutare l’assetto posturale, rafforziamo i muscoli e miglioriamo la flessibilità.