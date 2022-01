Questo nuovo anno è iniziato in un modo particolare. C’è chi è partito con il botto e chi, invece, sta ancora arrancando.

Alti e bassi caratterizzano questo mese di gennaio e probabilmente le incertezze si protrarranno ancora per un po’.

Le stelle ci hanno dato tantissime previsioni per questo nuovo periodo e molte si stanno dimostrando più che veritiere.

Alcuni segni dovranno affrontare delle sfide più o meno importanti, ma questo non significa andare incontro a disavventure. Infatti, come cita una celebre frase di Pierre Corneille “a vincere senza pericolo si trionfa senza gloria”.

Se queste sfide riguardano l’amore, ecco che la faccenda si fa più complessa e spesso anche sofferta.

A tal proposito, l’oroscopo di febbraio ci dà alcune informazioni su due segni che il prossimo mese potranno vivere delle tensioni di coppia. Vediamo quali sono e come potranno affrontarle.

Oltre al Leone, tensioni e turbamenti in amore colpiranno anche questo segno d’acqua nel mese di febbraio

Il Leone, in questo periodo, sta attraversando una fase di grande stress. Non è un modo di dire o un titolo di un film, in questo caso si ha proprio a che fare con Saturno contro che crea non pochi problemi.

La sua forte agitazione, che si accompagna anche ad insofferenza e vittimismo, non fa che riversarsi sull’amore.

Attenzione poi ai cosiddetti “colpi di testa”, per cui suggeriamo di ponderare bene prima di fare una scelta e prendere una decisione.

Pensare che vada tutto storto e che la vita sia un disastro non porterà nulla di buono. Meglio fermarsi, respirare, fare una passeggiata e si noterà subito un miglioramento dell’umore e dei pensieri.

Andiamo ora all’altro segno un po’ agitato in questa prima parte dell’anno, il famoso segno d’acqua più emotivo tra tutti.

Cancerini sotto stress

Oltre al Leone, tensioni e turbamenti in amore colpiranno anche questo segno d’acqua nel mese di febbraio, proprio il cancro.

I nati sotto questo segno sono emotivi, sensibili e molto lunatici. Nel prossimo mese, si avvertiranno maggiormente fastidi e insofferenze su cui un tempo si passava sopra.

Occhio alle risposte pungenti che alimentano le discussioni e rallentano i tempi per riappacificarsi.

Prima di esplodere come una bomba, si consiglia di riflettere qualche secondo e chiedersi se vale la pena di innervosirsi così tanto.

Spesso bastano pochi secondi per non fare accendere la miccia ed evitare un’esplosione.

