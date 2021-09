Quando le foglie cominciano a cadere e la vegetazione a spegnersi gli appassionati di verde si mettono alla ricerca di piante belle anche in autunno. Durante la primavera il gelsomino è la pianta che profumerà di più i giardini.

Tra le piante autunnali possono essere nominate la Persicaria e l’Osmanthus, specialmente nella versione heterophyllus. Infatti, oltre al gelsomino anche questa pianta incredibile è perfetta per chi sogna giardini profumati.

Si tratta di una pianta sempreverde dalla crescita molto lenta originaria del Giappone che fiorisce tra settembre e ottobre. I fiori dell’Osmanthus, benché piccolini e all’apparenza insignificanti, si faranno notare per il loro particolare profumo.

Da un lato alcune varietà di Osmanthus si adattano bene a vivere in città molto inquinate e fredde durante l’inverno. Infatti alcune varietà tollerano bene temperature di molti gradi sotto lo zero.

Al contrario l’heterophyllus dovrà essere ricoverato all’interno durante la stagione fredda in zone con inverni rigidi.

In ogni caso è una pianta molto facile da coltivare che vuole climi caldi e secchi. La temperatura ideale sui venticinque gradi.

In zone con inverni particolarmente miti ci si potrà sbizzarrire nella coltivazione in piena terra con esposizione in pieno sole.

L’Osmanthus è un arbusto perfetto per dare vita a siepi spinose lungo recinzioni e muretti. Le sue foglie, in parte ovali con denti appuntiti e in parte con bordi lisci, saranno un ottimo rimedio contro eventuali intrusioni.

In alternativa, chi ama il profumo dei suoi fiori potrà sistemarlo in vaso vicino a zone di passaggio, su un vialetto o vicino alle finestre. Potrà, poi, essere utilizzato al posto del classico agrifoglio dal quale si differenzia per la forma delle foglie.

Come curare

Al contrario di altre piante l’Osmanthus non ama particolarmente essere potato. Infatti la crescita è molto lenta e le fioriture avverranno su legno vecchio.

Procedendo con potature drastiche si andrà a penalizzare la fioritura per molti anni. Se proprio non si può evitare meglio scegliere il periodo post fioritura e mai nei primi due anni.

Per questo motivo bisogna valutare in maniera molto accurata il luogo in cui sistemarlo. Meglio prediligere uno spazio grande dove non sarà necessario sfoltire per rendere meno ingombrante la pianta.

Il terreno ideale per la coltivazione dell’Osmanthus heterophyllus è ben drenato e neutro. Si adatterà molto bene anche a terreni diversi, come quelli calcarei.

Dal momento che, come la maggior parte delle piante, teme i ristagni idrici si consiglia di evitare terreni mal drenati.

Per la fertilizzazione primaverile e autunnale prediligere del letame che ne aiuterà la crescita.