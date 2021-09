L’estate è ormai archiviata ma siamo ancora in tempo per preparare questo delizioso dolce della tradizione greca. Infatti, pur essendo un’ottima alternativa alla classica colazione estiva verrà molto apprezzato anche in inverno.

Si sta scrivendo del rizogalo, un budino di riso diffusissimo in Grecia ma molto amato anche all’estero. Ottimo da utilizzare come dessert alla fine di un lauto pasto. Precedentemente si era spiegato al Lettore come preparare un dolce autunnale strepitoso, la cheescake di lamponi.

La ricetta di oggi, invece, sarà decisamente più semplice e veloce da preparare. Inoltre saranno sufficienti pochi ingredienti, quelli che quasi sicuramente sono già presenti in cucina. Infatti, oltre al classico risotto ecco un modo alternativo e veloce per utilizzare il riso in cucina.

Ingredienti:

60 grammi di riso semifino;

1/2 litro di latte intero;

1,5 dl di acqua;

40 grammi di zucchero;

20 grammi di amido di mais;

cannella, un pezzo;

cannella in polvere, quanto basta;

sale, un pizzico.

Prima di iniziare la preparazione di questo dolce si consiglia di lavare accuratamente il riso per liberarlo dall’amido in eccesso. Prendere un pentolino aggiungendo dell’acqua per farlo, poi, cuocere fino a quando non sarà completamente assorbita.

Nel frattempo, utilizzando un altro pentolino, portare ad ebollizione il latte aggiungendo dello zucchero, un pizzico di sale e il pezzetto di cannella.

Prendere il riso e unirlo al composto di latte prima di continuare la cottura per circa una ventina di minuti, mescolando di tanto in tanto.

Poco prima della fine della cottura rimuovere i pezzetti di cannella e aggiungere l’amido di mais con un po’ di acqua fredda.

Continuare a mescolare per altri cinque minuti fino a quando il composto non sarà addensato.

Alla fine utilizzare delle coppette dove sistemare il rizogalo prima di metterlo a riposare in frigorifero aggiungendo una spolverata di cannella. Infatti, si tratta di un dolce tipico perfetto da offrire freddo. Non esistono, quindi, solo i piatti classici da preparare con il riso. Infatti, oltre al classico risotto ecco un modo alternativo e veloce per utilizzare il riso in cucina.