Il radicchio ha un sapore inconfondibile e particolare. In cucina è molto versatile, numerose sono le preparazioni dai primi piatti ai contorni e alle insalate. Quella che proponiamo è una ricetta molto semplice, ma gustosa da preparare in soli venti minuti. Oltre al cavolfiore e ai broccoli ecco come cucinare il radicchio rosso alla piastra in modo semplice e veloce.

Ingredienti per 4 persone

a) 1kg di radicchio;

b) 1 spicchio di aglio;

c) prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe q.b.

Procedimento

Pulire e lavare bene i cespi di radicchio, farli asciugare in uno scolapasta oppure, per fare prima tamponarli con un panno di cotone.

Tagliarli in due seguendo la lunghezza e poi di nuovo a metà. Mentre riscaldiamo sul fuoco la piastra, preparare un battuto di aglio, prezzemolo tagliato finemente, olio e mettere da parte. Dopo aver unto il radicchio tagliato con l’olio extra vergine, disporlo una alla volta sulla piastra e farlo cuocere dai tre ai cinque minuti secondo la loro dimensione. Ultimata la cottura, prendere il radicchio, sistemarlo su un piatto da portata e bagnarlo con il battuto di aglio, olio e prezzemolo. Salarlo e peparlo a piacere.

Questo contorno si presta ad essere insaporito in diversi modi. Vediamone alcuni.

Con l’aceto balsamico

Il radicchio alla piastra può essere condito con l’aceto balsamico.

Versarlo direttamente sui cespi un minuto prima di toglierli dalla piastra, un bicchiere di aceto balsamico e fare sfumare.

Con il formaggio

Il radicchio alla piastra può essere completato con l’aggiunta di formaggio. È possibile spolverare i cespi cotti con del formaggio grattugiato, oppure ci aggiungiamo del gorgonzola, della feta, la fontina oppure una fonduta di formaggi misti.

Con erbe aromatiche

Il radicchio alla piastra può essere condito con delle erbe aromatiche come: menta, rosmarino, timo, maggiorana o basilico oppure con dell’olio aromatizzato.

