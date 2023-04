Oltre al cambio dell’armadio, la primavera è il momento più giusto per pulire a fondo la cucina, come suggerisce un’antica disciplina cinese

La primavera è il momento delle grandi pulizie di casa. Secondo il Feng Shui, antichissima filosofia orientale, in questo momento dell’anno bisognerebbe pulire e rinnovare la cucina per attirare fortuna, abbondanza e prosperità. Leggi l’articolo e ti spiegherò il perché.

Con l’arrivo della bella stagione, si procede con le grandi pulizie e con il cambio degli armadi. In genere, quando si parla di “pulizie di primavera”, si pensa più che altro alla camera da letto e al soggiorno. In realtà, però, bisognerebbe sfruttare quest’occasione per dare una bella ripulita a tutta la casa. Si dovrebbe quindi procedere anche con una bella risistemata della cucina. Non si tratta solo di un consiglio prettamente pratico funzionale. Ci sono motivazioni ben più profonde che ci vengono suggerite da un’antica filosofia orientale.

Cos’è il Feng Shui e i suoi principi base

Il Feng Shui è l’arte cinese di organizzare la casa in maniera armonica con l’energia della Terra. Si tratta di un’antica scienza nata in Cina, il cui scopo principale è quello di allontanare le influenze negative e favorire il benessere dell’individuo. Secondo il Feng Shui, ad esempio, la casa deve essere quadrata o rettangolare, in modo da consentire la corretta disposizione dei vari elementi personali. Il letto andrebbe collocato nel lato opposto alla porta, meglio se dietro a un muro. Inoltre, si dovrebbe dormire con la testa rivolta verso Nord.

In fatto di arredamento, secondo il Feng Shui, l’ingresso dovrebbe essere spoglio. Il soggiorno sarebbe la zona ideale dove collocare oggetti di valore. In camera da letto, lo specchio andrebbe sistemato vicino alla porta, sopra il comò oppure all’interno delle ante dell’armadio. In ogni caso, non dovrebbe mai riflettere il letto!

Oltre al cambio dell’armadio, la stagione primaverile rappresenta il momento più idoneo per pulire la cucina

Nella filosofia del Feng Shui, la cucina riveste un significato speciale, quasi sacro. Simboleggia infatti la fortuna e l’abbondanza della famiglia. Con l’arrivo della primavera, le energie della natura cominciano a rinnovarsi e a muoversi in modi diversi. Ecco dunque perché, oltre al cambio dell’armadio, l’arrivo della primavera rappresenta anche il momento per pulire la cucina, per prepararla ad attirare fortuna e abbondanza.

Secondo il Feng Shui, la pulizia è un rituale che andrebbe eseguito a ogni Luna piena e ad ogni cambio di stagione. All’atto pratico, si deve pulire tutta la stanza, anche andando a raggiungere quegli angoli che in genere non vengono mai puliti spesso, come dietro il frigorifero e gli scaffali, ed anche all’interno della dispensa. Approfittare poi per buttare via prodotti scaduti, così come anche oggetti ed utensili rotti o che non vengono più utilizzati. Come detergente, l’ideale sarebbe usare acqua e aceto oppure acqua e sale, per eliminare le energie negative.

Per rinnovare benevolmente le energie in casa, oltre alle pulizie, è molto importante apportare anche qualche piccolo cambiamento. Se non si vogliono fare stravolgimenti radicali, come la tinteggiatura delle pareti, bastano piccole accortezze. Qualche esempio? Appendere alcune foto di famiglia, sistemare vasetti di erbe aromatiche fresche, inserire alcuni piccoli nuovi oggetti (caraffe, porta spezie, ganci per mestoli e cucchiai). Tutti questi gesti sono positivi in quanto comunicano all’energia della casa che si è aperti alla rinascita che la primavera porta con sé.