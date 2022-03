Oltre al bicarbonato per togliere l’odore di sudore da piumini e giubbotti basterà spruzzare questo ingrediente che agisce all’istante

Un ottimo metodo per coprirsi in inverno quando le temperature sono ancora rigide è quello di indossare un caldo capospalla. E cosa c’è di meglio di un bel giubbotto o piumino per uscire di casa in tutta sicurezza?

Con la frequenza d’uso che ne facciamo, però, questi indumenti riscaldanti rischiano facilmente di impregnarsi di odori spiacevoli. Tra i tanti, uno dei più comuni e con cui bisogna fare i conti è quello di sudore.

Per sbarazzarsene uno dei metodi più usati è sicuramente la lavatrice. Ma infilare ogni volta il nostro giubbotto nel cestello e attendere che termini il lavaggio non è sempre piacevole. Soprattutto se ne avremo bisogno a breve. Inoltre, sbagliando il procedimento rischieremo di rovinarne il tessuto.

Per fortuna, per disfarsi di quell’aroma che mai vorremmo addosso esistono altri metodi più veloci e del tutto naturali. Oltre al bicarbonato per togliere l’odore di sudore potremmo ricorrere a un altro ingrediente conosciutissimo.

In lavatrice

La lavatrice è comodissima, su questo non ci sono dubbi. Spesso e volentieri possiamo utilizzarla anche per far tornare come nuovi piumini e giubbotti, ma con attenzione. Infatti, qualora decidessimo di buttarli nel cestello, dovremo prima leggere sull’etichetta per accertarci di poterli lavare così. Nel caso ci siano dei bordi in pelo o pelle, provvediamo a toglierli prima di agire.

Procediamo poi col pretrattare le macchie sul resto del tessuto. A questo scopo potremmo usare del sapone di Marsiglia, oppure uno smacchiatore di cui ci fidiamo. Applichiamo il prodotto, poi sfreghiamo con garbo sulla zona interessata e asciutta. Attendiamo pochi minuti, quindi rivoltiamo il piumino invertendo dritto e rovescio e infiliamolo in lavatrice.

Impostiamo una temperatura di 30 gradi, evitando la centrifuga. Aggiungiamo un po’ di detersivo nel cassetto, senza ammorbidente. Terminato il lavaggio, facciamo asciugare il capospalla allargandolo sullo stendino o un appoggio piano. Una volta asciutto lo sbattiamo con forza, prima di riporlo nell’armadio.

Oltre al bicarbonato per togliere l’odore di sudore da piumini e giubbotti basterà spruzzare questo ingrediente che agisce all’istante

Il bicarbonato è semplicissimo da usare e allontana gli odori molesti in un attimo. Basterà applicarne una dose sulla superficie da trattare e attendere qualche ora prima di aspirarlo e godersi il risultato. Ma se il piumino non è particolarmente sporco e volessimo solamente sbarazzarci di quella puzza nauseabonda di sudore, potremmo utilizzare l’aceto bianco. È un grande alleato delle pulizie di casa e si rivelerà utile anche in queste situazioni.

Riempiamo uno spruzzino per metà di acqua calda e metà di aceto bianco. Agitiamo velocemente la soluzione, quindi applichiamola sulla parte che vogliamo liberare dal cattivo odore. Dovremo solo attendere che asciughi tutto, poi potremo constatare con grande piacere come il nostro indumento sia finalmente pulito e rinnovato.

Lettura consigliata

Per profumare intensamente la casa basterebbe mettere in acqua questi 2 ingredienti naturali più efficaci di limone e bicarbonato