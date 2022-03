La vita in appartamento è totalmente diversa da quella in villa.

Tuttavia, chi ha una casa in un palazzo può lo stesso accogliere un nuovo membro in famiglia, quello a quattro zampe e che fa “bau”.

La scelta migliore potrebbe essere optare per una razza piccolina, o addirittura tascabile, che viva felice in un numero ristretto di metri quadri.

A fare lo slalom tra i mobili e a scambiare il divano per cuccia solitamente sono il Bassotto e il Chihuahua.

Entrambi sono piccoli ma si credono molto più grossi di come appaiono. Per questo potremmo avere qualche problema con il loro ego, ma per il resto sarebbero perfetti per vivere in appartamento.

Tuttavia, lo stesso si potrebbe dire di un altro piccolino, poco conosciuto ma dall’aspetto originale e tenerissimo.

Oltre al Bassotto e al Chihuahua, questa piccola razza di cane dall’aspetto unico al Mondo è perfetta per vivere in appartamento

Originario della Scozia questo batuffolo di pelo ha un nome dolcissimo, quasi da peluche.

Il Dandie Dinmont appartiene alla famiglia dei Terrier e quindi ha l’animo di un cacciatore. Rientra tra le razze di piccola taglia e generalmente non supera i 25 centimetri d’altezza e gli 8 kili di peso.

Il suo aspetto è particolarissimo, in quanto le zampe anteriori sono più corte di quelle posteriori, il corpicino è lungo e la testa voluminosa.

Infatti, tra le orecchie pendule e sopra due occhietti tondi, furbi e ammaliatori, cresce un cespuglietto di peli che sembra quasi un parrucchino. Il naso, invece, è incorniciato elegantemente da un baffo che gli conferisce un’espressione saggia.

Il pelo in generale è mediamente lungo, non liscio ma frisé e ha bisogno di poche cure. Sarebbe sufficiente spazzolarlo 1-2 volte a settimana e farlo accorciare 3 volte l’anno.

Carattere travolgente

Quindi, oltre al Bassotto e al Chihuahua, nella lista dei cani piccoli, carini e che non passano inosservati, c’è anche il Dandie Dinmont Terrier.

Questo buffo e amabile quattro zampe è perfetto per stare in appartamento, non solo per la stazza ma perché ha un temperamento molto tranquillo.

A differenza di molti altri Terrier è calmo e non ha atteggiamenti nervosi o impazienti. Inoltre, è particolarmente vigile e quindi perfetto come guardiano di casa al posto di altri sistemi di sicurezza.

Con gli estranei è un po’ diffidente ma non ha un’indole aggressiva. Al contrario, è molto attaccato alla sua famiglia di umani, è affettuoso ma non eccessivamente coccolone. Infatti, tiene al suo riserbo, alla sua indipendenza e autonomia.

Poi, è esattamente il compagno di giochi che ogni bambino vorrebbe avere ed è un buon fratello per altri cani o gatti.

Il Dandie Dinmont Terrier è definito anche un cane “fun-lover” e cioè amante del divertimento. Infatti, è un grande giocherellone, mosso da vivacità ma non iperattivo.

Infine, è molto sicuro di sé e leggermente testardo. Quindi, per addestrarlo al meglio dovremmo evitare di soccombere ai suoi occhioni dolci e alla sua immagine davvero carina.

Approfondimento

Combattiamo la vita sedentaria con queste 6 razze di cane super attive che hanno sempre voglia di giocare e camminare