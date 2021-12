Oltre al Barboncino, anche queste 2 razze di cani adatte per appartamenti e condomini non puzzano e abbaiano poco

Premettendo che abbaiare è il modo di esprimersi del cane e che è un suo diritto, sicuramente non vorremmo mai avere problemi con il vicinato se il cane “parla” troppo frequentemente. Dopo una certa ora, è giusto che tutti facciano meno rumore possibile, incluso il cane.

Facciamo chiarezza: non esistono cani che non abbaiano. Esistono, invece, razze che per natura caratteriale abbaiano poco. Inoltre, oltre all’abbaiare, un altro piccolo fastidio potrebbe essere la puzza del pelo. Non è detto, però, che un cane necessariamente debba emettere un cattivo odore.

C’è una spiegazione. Ciò avviene perché la pelle ha delle ghiandole che producono grasso, ed è normale poiché fungono da agenti protettivi verso la pelle stessa. Ma a volte capita che si produca grasso in eccesso, che rappresenta il motivo principale del cattivo odore.

Ciò nonostante, per le peculiarità sia fisiche che caratteriali, oltre al Barboncino, anche queste 2 razze di cani non puzzano e abbaiano poco e sono adatte per appartamenti e condomini.

Iniziamo dal Barboncino

Il Barboncino è quel batuffolo di pelo soffice bianco candido, che oltre a non puzzare e ad abbaiare poco ha anche il pelo ipoallergenico insieme a queste altre razze. Il Barboncino è molto leale e fedele alla famiglia. È una razza tanto calma che ama la tranquillità, pur essendo vigile per tenere la famiglia in sicurezza.

Proprio per questa sua tranquillità, abbaia poco e la sua piccola statura è perfetta anche per vivere sia in appartamento che in un condominio per non disturbare i vicini. La caratteristica del suo pelo è proprio l’arma vincente, che lo rende non solo adatto a chi soffre di allergie ma anche a chi non sopporta la puzza.

Le altre 2 razze

Le altre 2 razze sono il Golden Retriever e il Whippet. Il Golden Retriever è il “cugino” del Labrador, ma ciò che li differenzia è il carattere più docile del Golden nonché il suo pelo lungo. Come il Barboncino, non puzza ed è adatto alla vita di appartamento, oltre ovviamente ad un ampio spazio, perché abbaia veramente poco. Questa razza è tranquilla, anche se ama giocare e fare lunghe passeggiate. Infine è di una dolcezza e di un’intelligenza infinita.

Il Whippet non ha la pelle grassa pur essendo a pelo corto e già è un grosso vantaggio, ecco perché non puzza. È molto coccolone, tranquillo, pulito e ama il relax. Proprio per questi motivi sarà un compagno di casa ottimo.

Altre razze tranquille sono queste ed ecco i nomi di tendenza. Ovviamente consigliamo di portare il cane sempre a spasso, soprattutto quelli di grossa taglia, perché hanno bisogno di correre e sgranchirsi. Sebbene queste razze amino la tranquillità, la voglia di divertirsi e giocare insieme al padrone è fondamentale. Consigliamo, altresì, di portare il cane alla toelettatura per una pulizia e un’asciugatura perfetta. Infatti un’asciugatura errata è spesso motivo del cattivo odore.

