Oltre ai termosifoni e al diffusore, per profumare casa e bucato con gli oli essenziali bastano poche ma efficaci mosse

Gli oli essenziali sono dei preziosissimi alleati in casa, in quanto sono in grado di profumare in modo naturale il nostro ambiente.

In commercio ne possiamo trovare di diverse profumazioni in base ai nostri gusti personali ed alle nostre esigenze.

È interessante sapere però che per profumare i nostri armadi, il bucato e purificare l’aria di casa sarebbe utile questo olio essenziale che solo alcuni conoscono.

Per chi non dispone di un diffusore e per non versare le gocce solo nei termosifoni, esistono dei metodi alternativi a cui spesso non pensiamo.

Oltre al termosifone e al diffusore, per profumare casa e bucato con gli oli essenziali bastano poche ma efficaci mosse

Soprattutto in questo periodo dell’anno potrebbe essere utile sapere che per aiutare a rimuovere la muffa dalle pareti basterebbe questo insospettabile olio essenziale profumatissimo.

Per profumare le nostre stanze potremo versare in uno spray vuoto a disposizione dell’acqua e alcune gocce del nostro olio essenziale preferito.

Non resterà che agitarlo bene, in modo che i due ingredienti si amalgamino, e spruzzarlo nelle aree della casa che intendiamo profumare.

Volendo, potremo anche utilizzare questa miscela per lavare i pavimenti della nostra casa, aggiungendola ai prodotti per la pulizia.

Ne basteranno solamente poche gocce; ideali sono gli oli essenziali alla lavanda ed al limone poiché sono dotati di proprietà disinfettanti.

Oltre ad igienizzare l’ambiente contrastando la presenza di germi, diffonderemo una sensazionale profumazione per tutta la casa.

Inoltre, se intendiamo anche profumare il nostro bucato, basterà versare alcune gocce di olio essenziale nel nostro ammorbidente di casa.

In questo modo i nostri capi manterranno una maggiore profumazione che durerà anche più a lungo quando li tireremo fuori dall’’armadio.

Gli oli essenziali più adatti per questo scopo sono quelli floreali oppure dalle fragranze agrumate, come ad esempio l’arancio dolce.

Oltre ai termosifoni e al diffusore, per profumare casa e bucato con gli oli essenziali bastano poche ma efficaci mosse a cui spesso non diamo la giusta importanza.

Un ulteriore suggerimento

Per decorare la nostra casa e allo stesso tempo profumarla, potrebbero esserci d’aiuto anche i bastoncini di bambù che saranno da inzuppare nell’olio essenziale.

Anche in questo caso saremo noi a decidere la profumazione dell’olio essenziale in base alle nostre preferenze personali.

Ricordiamoci però che sarebbe sempre consigliato optare per quelli totalmente naturali.

Inoltre, pochi sanno che per rilassarsi e dormire bene potrebbe aiutarci questo straordinario rimedio naturale utilizzando un olio essenziale in particolare.