Sono probabilmente i crostacei più diffusi e preparati in questo periodo. Sia alla Vigilia che a Capodanno un piatto di gamberoni alla griglia è quasi un must. In realtà non tutti sanno che ci sono crostacei più freschi e altrettanto buoni con cui sostituirli.

Infatti spesso optiamo per scampi e gamberoni soprattutto perché piacciono praticamente a tutti. Sono facili da cucinare e non richiedono particolari abilità. Purtroppo però soprattutto nel periodo natalizio entrambi questi crostacei hanno prezzi molto elevati.

Oltre ai soliti scampi e gamberoni argentini, ecco i crostacei freschi e dalla polpa incredibile che stanno spopolando

È facile pensare che questo aumento sia dovuto al periodo e alla crescente domanda. In parte è probabilmente vero, ma c’entra anche la stagionalità. Infatti scampi e gamberoni devono essere importati e sono principalmente decongelati. Meglio quindi scegliere altre varietà più economiche ma dal gusto comunque straordinario.

Prima di acquistare qualsiasi tipo di pesce, crostacei o molluschi è importante conoscerne la provenienza. La normativa europea disciplina la tracciabilità dei prodotti ittici di ogni genere. Sull’etichetta e in bella vista in pescheria devono essere riportate specifiche informazioni. Sul sito della Guardia Costiera è consultabile la lista completa.

Se cerchiamo prodotti più freschi controlliamo che provengano dalla zona FAO 37.1, 37.2, 37.3, ovvero il Mar Mediterraneo. Per quanto riguarda il mese di dicembre tra i crostacei di stagione troviamo le mazzancolle e le pannocchie.

Che differenza c’è tra mazzancolle e gamberi?

Le mazzancolle sono una particolare specie di gambero dalle dimensioni un po’ più grandi. Facili da riconoscere grazie al loro colore tendente al grigio con striature più scure. Questa varietà dal gusto pregiato è tipica del Mediterraneo e in particolare del Mar Adriatico. Per questo motivo scegliendo le mazzancolle si avrà quasi certamente la garanzia di un prodotto nostrano.

Per quanto riguarda il sapore, le mazzancolle sono più delicate ma dal gusto deciso e saporito. Ideali per gli antipasti anche consumate crude oppure spettacolari alla griglia o in frittura.

Passiamo alla pannocchia o anche detta canocchia. Dalla polpa rosata, questo crostaceo ha un gusto delicato e pregiato e un carapace dall’aspetto curioso. Infatti sulla coda ha due piccoli tondini scuri che sembrano occhi.

È perfetto da consumare crudo, grigliato o per un primo allo scoglio da leccarsi i baffi. Sembra difficile da sgusciare, ma abbiamo già spiegato come fare in un precedente articolo. Qui si possono trovare “3 metodi super efficaci per pulire le canocchie, un gustosissimo crostaceo che pochi conoscono”.

Quindi, oltre ai soliti scampi e gamberoni argentini, ecco i crostacei freschi e dalla polpa incredibile che stanno spopolando. Il pesce fresco e di stagione è una garanzia di gusto che difficilmente si trova nel surgelato, anche di qualità. Però facciamo sempre attenzione che si tratti di pesce fresco. Ecco 3 consigli utili per riconoscere mazzancolle e crostacei freschi per non farci fregare.

