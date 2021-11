La stagione fredda se a molti può piacere perché insofferenti alle calde temperature estive, per molti altri diventa davvero una seccatura. Ciò soprattutto se si soffre di particolari patologie, come ad esempio le malattie reumatiche. Infatti il freddo e l’umidità favoriscono le infiammazioni articolari. Ma non solo in quanto favoriscono anche le contratture muscolari. Si pensi al classico torcicollo o mal di schiena, causati da posture e movimenti sbagliati, che aumentano proprio a causa del clima freddo e umido. Ma a tal proposito non solo per l’intestino queste tisane potrebbero essere un toccasana per sfiammare le articolazioni e calmare i dolori.

Tuttavia oltre ai dolori alle ossa il freddo potrebbe infiammare questa parte del corpo che troppo spesso sottovalutiamo. Le temperature fredde possono favorire le infiammazioni, non solo ai danni delle articolazioni, ma anche ai danni dei nostri occhi, determinando a volte anche infezioni. Come ad esempio la congiuntivite.

Infatti se le restanti parti del corpo sono protette da maglioni, cappelli e sciarpe i nostri occhi sono costantemente esposti alle intemperie. Chissà quante volte ci sarà capitato di cominciare a lacrimare per il freddo eccessivo o di avvertire bruciore a causa del vento. Queste situazioni potrebbero provocare pruriti e conseguenti strofinamenti, tanto da facilitare il contatto con batteri.

Determinando così una congiuntivite con sintomi piuttosto fastidiosi, come rossore, aumento della lacrimazione, fotofobia, bruciore e secrezioni. Infatti la congiuntiva, ovvero la membrana sottile all’interno della palpebra, è particolarmente esposta agli agenti esterni. L’aria fredda potrebbe favorire la congiuntivite agendo come una sua concausa, in quanto i suoi principali fattori sono germi e virus. Inoltre gli sbalzi di temperatura potrebbero comportare anche la rottura di un vaso congiuntivale, che potrebbe risolversi in maniera spontanea.

Come proteggere i nostri occhi?

Per proteggere i nostri occhi dal freddo potrebbero innanzitutto venirci in aiuto degli occhiali da sole. Si potrebbe utilizzare, inoltre, in caso di secchezza, del collirio su consiglio del nostro oculista di fiducia. Prestiamo inoltre attenzione ai trucchi perché alcuni residui potrebbero entrare nell’occhio e provocare infiammazioni o irritazioni. Cerchiamo di non utilizzare sempre le lenti a contatto, magari alternando con gli occhiali. Riposiamo gli occhi, evitando di stare troppo tempo davanti al PC. Infine, aiutiamoci anche con l’alimentazione integrandola con prodotti ricchi di vitamine e antiossidanti. Ad esempio potremo integrare la nostra colazione con questa marmellata ai mirtilli che è un concentrato di antiossidanti.