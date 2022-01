Oltre ai dolci alle mele, questa morbida torta alla zucca senza burro ci farà apprezzare l’inverno come non mai

In giornate fredde e piovose come quelle di febbraio, un dolce caldo può diventare una graditissima coccola. Per fortuna, l’inverno ce ne offre tanti spesso deliziosi e semplici da preparare. L’esempio più noto è certamente quello della torta di mele con le sue numerosissime varianti, adatte a tutti i gusti ed esigenze. Ad esempio, chi è alle prime armi in cucina potrebbe provare questa versione ancora più facile del normale.

Oltre ai dolci alle mele, questa morbida torta alla zucca senza burro è assolutamente da provare. Gli altri ingredienti sono gli amaretti, le uova, lo zucchero semolato, l’olio di semi, un pizzico di cannella in polvere e naturalmente farina e lievito per dolci. Tutti quanti ingredienti facilmente reperibili in un qualunque supermercato.

Ingredienti per uno stampo a cerniera da 22 cm

250 g di zucca Delica;

210 g di farina 00;

100 g di amaretti;

3 uova medie;

150 g di zucchero semolato;

1 pizzico di cannella;

120 ml di olio di semi di girasole;

1 bustina di lievito per dolci in polvere (16 g);

zucchero a velo (facoltativo).

La Delica è una delle varietà di zucche più adatte alle preparazioni dolciarie. Ha una polpa gialla, soda e compatta, dal sapore molto zuccherino. Ha origini giapponesi, ma ciò nonostante è una delle più coltivate e apprezzate in Italia, dunque non è affatto difficile reperirla.

Preriscaldare il forno a 170° impostandolo in modalità ventilata. Sbucciare e tagliare la zucca in pezzi di medie dimensioni. Frullarla per un po’, quindi fermarsi e aggiungere l’olio di semi di girasole. Riprendere a frullare, fino ad ottenere una purea omogenea.

Prendere una ciotola e montare al suo interno uova e zucchero usando le fruste elettriche. Continuare fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Setacciare la farina e incorporarla a mano a mano. Farlo a mano a mano, in modo tale da far amalgamare meglio gli ingredienti. Fatto ciò, frullare anche gli amaretti e aggiungerli all’impasto assieme al lievito per dolci, alla cannella e alla purea di zucca.

Mescolare nuovamente e con cura. Prendere la tortiera, imburrarla e infarinarla. Dunque versare l’impasto al suo interno e metterlo a cuocere in forno per 50 minuti. Al termine di questo lasso di tempo, lasciarla intiepidire ed eventualmente cospargerla di zucchero a velo. Infine, non resta che servirla. Buon appetito!

