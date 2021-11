Il Natale è ormai alle porte anche in questo 2021 e molti stanno già cominciato ad addobbare la casa.

Da alcuni anni, infatti, si nota una tendenza ad anticipare la preparazione di presepi, alberi e decorazioni rispetto al classico 8 dicembre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oltre all’ardua scelta tra albero di Natale vero o di plastica si ripropone la necessità di cercare degli addobbi particolari.

Tra questi i più gettonati sono, sicuramente quelli che vedono come protagonista il vischio. Si tratta di una pianta che, pur essendo parassita di altri alberi, è da sempre simbolo portafortuna e di buon augurio. Infatti, oltre ai ciclamini scegliamo questa pianta che porta fortuna per abbellire casa e allontanare i problemi.

Le leggende narrano che tenere in casa un rametto di questa pianta permetterà di allontanare problemi e disgrazie dall’abitazione.

Oltre ai ciclamini scegliamo questa pianta che porta fortuna per abbellire casa e allontanare i problemi

Il vischio è una pianta che vive a spese di alberi come abete bianco e pino silvestre. Per portarsi a casa del vischio sarà possibile procedere in due modi diversi. Infatti, si potrà acquistare da un fioraio o andare a cercarlo nei boschi.

Se si sceglie questa seconda opzione si dovrà recidere alla base con un coltellino facendo molta attenzione a non danneggiare la pianta.

Infatti, se si procede di fretta ferendo la pianta si potrebbero sviluppare dei funghi parassiti molto dannosi.

Inoltre, si sconsiglia di coltivare il vischio in giardino o nell’orto dal momento che tenderà ad espandersi molto velocemente.

Gli alberi invasi dal vischio potrebbero anche non sopravvivere. Per questo motivo l’unico modo per procurarsi del vischio è recarsi presso rivenditori autorizzati.

Come comprare e conservare

Una volta in negozio si consiglia di scegliere i rami più freschi, senza grinze e di colore verde giallognolo.

Una volta a casa, poi, bisognerà tenerlo appeso capovolto in una zona fresca. In questo modo sia le bacche che le foglie dureranno per diversi giorni.

In molti scelgono, infatti, di appenderlo fuori dalla porta d’ingresso o nella rampa delle scale. Purtroppo non sopporta il caldo e, per questo motivo, se conservato a temperature molto elevate tenderà a rovinarsi e i frutti cadere in breve tempo.

A differenza di altri fiori recisi che potranno essere sistemati in acqua per il vischio vale la regola contraria. Non bisognerà assolutamente conservarlo in acqua dove, invece, marcirà rapidamente.