Certamente, se dobbiamo mangiare la minestra avremo bisogno del cucchiaio. Se dobbiamo affettare la carne, poi, di forchetta e coltello. A volte non ci pensiamo, ma anche per bere è meglio scegliere il bicchiere adatto. Non si tratta solo di bon ton o di regole di società, è proprio un’esigenza data dal tipo di bevanda, per poterla gustare appieno trattenendo tutti gli aromi. Lo sa bene chi è appassionato di vino, ad esempio.

Varie tipologie di bicchieri per vini e spumanti

Il contenitore appropriato per vini e liquori è in vetro. Per degustare un vino possiamo scegliere vari tipi di bicchiere. Partiamo dai rossi. Abbiamo ad esempio il Balloon, per vini rossi corposi, il Borgogna, per vini di invecchiamento medio, infine il Gran Balloon, per quelli molto invecchiati. Per quanto riguarda i bianchi, il più conosciuto è il Flûte, dalla forma allungata, per prosecchi e bianchi frizzanti, oltre che per spumanti. Mentre quello detto Tulipe è per vini bianchi giovani. Il Renano, invece, è per i bianchi più strutturati. Per quanto riguarda i vini dolci, la classica Coppa è per spumanti dolci, il Tulipano piccolo per passiti e poi abbiamo il Sauterne, più grande.

Oltre ai calici per il vino, scegliamo i bicchieri adatti ai liquori per fare un figurone con gli ospiti

Oltre al vino, è d’uso bere anche altri tipi di alcolici, soprattutto liquori e distillati. La differenza si trova nel tipo di lavorazione che sta alla base, oltre alle sostanze usate nel prepararli. Anche in questo caso, per una degustazione ottimale ecco i bicchieri adatti per liquori e distillati:

Glencairn, ha una base larga che va restringendosi in alto in modo da trattenere gli aromi del whisky;

bicchiere da grappa, caratterizzato da un piede e dallo stelo;

Copita, ricorda il calice e vi si può gustare lo sherry;

Tumbler, è un bicchiere largo e basso di solito usato per bere il whisky. Nella versione alta si chiama Highball e vi si servono alcuni cocktail;

Balloon o Snifter, ha un piede e una forma arrotondata, di solito si usa per il brandy;

Tulipe, ha la forma simile a quella del tulipano, con un lieve restringimento nel mezzo; oltre ai vini, vi si possono gustare grappe, rum e whisky;

bicchierino da shot, piccolo, vi si serve un liquore in purezza, da bere in un unico sorso; va bene, quindi, per rum, gin e altri alcolici.

