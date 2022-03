Per sudorazioni notturne si intendono episodi di eccessiva sudorazione durante la notte, specialmente nelle ore di riposo. Sono attacchi intensi dove si potrebbe addirittura arrivare a bagnare le lenzuola e il cuscino. Ci sono situazioni in cui è possibile evidenziare queste sudorazioni in modo sporadico. In questi casi è del tutto normale e dipende dalle condizioni in cui dormiamo. Una coperta troppo pesante, il riscaldamento acceso, lo scaldasonno attaccato per troppe ore. Ma anche un sonno agitato o un incubo possono portare a svegliarci sudati e ansimanti. Nel caso, però, la sudorazione persista per diverso periodo, senza che vi siano particolari condizioni di calore esterno, allora è consigliabile consultare un medico.

Le cause più comuni della sudorazione

La sudorazione, in generale, serve per regolarizzare la temperatura corporea. È uno dei metodi fisiologici a cui ricorre il nostro organismo per riportare ai livelli di equilibrio la perdita o l’acquisizione di calore. In situazioni normali, il sudore compare a seguito di un’attività intensa o un’eccessiva temperatura esterna. Dopo la palestra, dopo uno sforzo fisico o semplicemente nei periodi estivi quando fa particolarmente caldo. Se compare la sudorazione in momenti di riposo del corpo, allora bisognerebbe tenere monitorata la situazione, cercando di capirne le cause con l’aiuto di un consulto medico.

Oltre agli scompensi ormonali da menopausa nelle donne ecco come riconoscere la sudorazione notturna eccessiva e quali sarebbero le cause anche nell’uomo

Questo problema delle ghiandole sudoripare può comparire per diverse cause. Potrebbe essere dovuto agli sbalzi ormonali. Per questo motivo è più ricorrente nelle donne incinte o in pre/menopausa. In questo ultimo caso, si parla delle più conosciute “vampate di calore”. In gravidanza, invece, il problema si risolve spontaneamente dopo il parto. Anche per quanto riguarda la sudorazione maschile, potrebbe essere dovuta ad uno scompenso ormonale. Ancora, potrebbe essere causato ad alcune infezioni come HIV, mononucleosi, tubercolosi o osteomielite. E potrebbe anche dipendere dall’assunzione di determinati farmaci, come antidepressivi, aspirina o paracetamolo, per non parlare di quelli a base ormonale. Tutti hanno come effetto collaterale la sudorazione notturna.

Questa può anche dipendere da ipoglicemia, ovvero un basso livello di zucchero nel sangue. Infatti, chi soffre di diabete potrebbe riscontrare anche episodi di sudorazione intensa e sonno agitato. Quindi, oltre agli scompensi ormonali da menopausa ecco tutte le possibili cause della sudorazione eccessiva. Quando è associata ad altri sintomi, la situazione potrebbe essere causata da una qualche condizione clinica che, ovviamente, richiede accertamenti.

Alcuni esami importanti

Tra gli esami potenzialmente utili ci sono, come prima cosa, le analisi del sangue. In questo modo si possono controllare tutti i valori importanti nell’organismo. Sicuramente sarebbe importante fare esami specifici per l’emocromo (per una verifica di una possibile infezione), FSH, LH, AMH (esami ormonali) e glicemia (per verificare la presenza di diabete).