Oltre ad essere tra le razze di gatto più belle del Mondo queste 4 sono anche le più fedeli e affettuose

Anche se è il cane ad essere il migliore amico dell’uomo, il gatto non è da meno. Semplicemente, è più indipendente rispetto al cane, ma anche meno sottomesso. Diciamo che vorrebbe decidere lui cosa fare, evitando di sottostare alle decisioni del padrone.

Infatti, se ci facciamo caso, la reazione tra il cane e il gatto è diversa, quando li chiamiamo. Il cane ci raggiunge subito, non appena chiamiamo il suo nome. Il gatto, invece, rimane nella sua postazione. Come dicevamo, non è mancanza di rispetto o di fiducia verso i nostri confronti, ma indipendenza nelle scelte.

In ogni caso, sfatiamo il mito secondo cui il gatto non sia affettuoso. Lo è abbastanza, ma solo quando vuole lui. Dietro questo suo comportamento si nasconde altro, in realtà. Abbiamo mai fatto caso alla sua aggressività subito dopo le coccole? Spesso, nel bel mezzo delle coccole, il gatto ci morde e scappa.

La nostra reazione è istintiva. Lo rimproveriamo e lo allontaniamo. Tuttavia, pochi sanno che dietro si cela qualcosa di più profondo. Non appena ne apprenderemo il motivo, stiamo pur certi che non lo riproveremo più.

Detto questo, continuiamo la nostra trattazione sulle false voci secondo cui non sia affettuoso. Il gatto ci dimostra tutto il suo amore attraverso degli atteggiamenti. Non solo con la coda dritta puntata verso la nostra direzione, nonché con la “pasta”, ma ci dice “ti voglio bene” con questo tenerissimo gesto.

Essere fedele e affettuoso è proprio nella indole del gatto, secondo le sue condizioni. Tuttavia, vi sono alcune razze molto più predisposte rispetto ad altre. Alcune di queste rientrano tra le razze più belle. Vediamo di quali si tratta.

Non potremo più fare a meno di loro

Oltre ad essere tra le razze di gatto più apprezzate del Pianeta per la loro bellezza, il Maine Coon, il Certosino, il Siberiano e il British Shorthair sono anche quelle più dolci nei confronti della famiglia.

Il Maine Coon ha il pelo lungo e soffice e un temperamento tranquillo e dolce. Il Certosino gode di ottima salute ed è un perfetto animale da compagnia. Ama la tranquillità, ma allo stesso tempo è molto attivo e giocherellone.

Il Siberiano ha il pelo simile a quello del Maine Coon, ma più morbido. È molto dolce, soprattutto con i bambini. Infine, il British Shorthair è l’unico di questa lista ad avere il pelo corto. Tuttavia, è di una dolcezza infinita ed è molto attaccato alla famiglia.

Oltre ad essere tra le razze di gatto più belle del Mondo queste 4 sono anche le più fedeli e affettuose

Se volessimo un gatto dolce ed estremamente affettuoso, allora queste quattro razze sarebbero la scelta più appropriata. Hanno tante caratteristiche che, solitamente, si cercano in un amico a quattro zampe. Affetto, fedeltà, lealtà soprattutto con bambini, anziani e ospiti: sono caratteristiche che non posseggono tutti.

In ogni caso, una razza di gatto molto sottovalutata è l’Europeo. Si tratta di una razza speciale perché, essendo un incrocio tra razze, ogni gatto è unico nel suo genere. Inoltre, ha un carattere davvero bellissimo, perché è giocherellone, tranquillo e molto dolce.

