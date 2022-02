Se abbiamo deciso di prendere un cane e la scelta ricade su uno di piccola taglia, dovremmo sapere quattro o cinque cose fondamentali sul suo conto.

Una di queste riguarda l’alimentazione, che non può essere lasciata al libero arbitrio. Non facciamoci intenerire dai loro musetti e scopriamo insieme cosa è giusto fare.

Una sana e corretta alimentazione

I cani di piccola taglia sono tanto carini e amati ed è per questo motivo che hanno avuto un successo straordinario negli ultimi anni. Spesso considerati come cani di compagnia o da salotto, in realtà possono essere facilmente trasportati ovunque senza troppi problemi.

Possiamo distinguere i cani di piccola taglia in 3 categorie:

cani toy, pesano dai 2 ai 3 chili;

cani piccoli, pesano dai 3 ai 5 chili;

i cani medio-piccoli, pesano dai 5 ai 10 chili;

A questo punto sarà utile sapere che i cani toy mangiano dai 50 ai 90 grammi di cibo al giorno. I cani piccoli dai 90 ai 120 grammi al giorno e i medio-piccoli fino a 190 grammi al giorno. Distribuendoli in più pasti e in diverse tipologie, questi cani saranno subito soddisfatti.

Il loro fabbisogno energetico però è molto alto, proprio a causa della loro piccola struttura e dell’agilità del loro corpo. Questi cani hanno la necessità di mangiare un cibo proteico e adatto a loro. Chiediamo consiglio al veterinario per l’alimento giusto.

Oltre a vitamine, fibre e sali minerali ecco cosa dovrebbe mangiare un cane di piccola taglia per vivere in forma e a lungo

Questi cani sono golosi di cibo umido, ma a loro non fa un granché bene. Infatti, la conformazione della dentatura di questi cani è molto stretta e il cibo umido potrebbe soffermarsi troppo a lungo tra i denti e provocare alitosi e problemi con il tartaro.

Mangiare invece del cibo secco, come le crocchette, potrebbe portare dei vantaggi.

Innanzitutto, mangerebbero qualcosa che non farebbe male alla dentatura. Allo stesso tempo le crocchette si comporterebbero da piccolo spazzolino, contribuendo a tenere puliti i denti.

In ogni caso non potremmo dare delle crocchette qualsiasi, ma quelle specifiche per i cani di piccola taglia che si trovano sul mercato. Le crocchette devono avere la dimensione giusta e un apporto di nutrienti, come proteine e grassi, molto alto.

Anche per questi cani sarà necessario raccomandare di evitare il cibo che normalmente consumiamo noi essere umani. Infatti, i nostri piccoli amici non potranno nutrirsi di cioccolato, uva, cipolle e molto altro. Non commettiamo l’errore di volerli accontentare. Non faremmo affatto il loro bene.

Oltre a vitamine, fibre e sali minerali molti sono gli alimenti di cui può nutrirsi un cane di piccola taglia. Basta saper scegliere e farsi consigliare preventivamente dal veterinario e dagli addetti alle vendite nel negozio specializzato.