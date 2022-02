Siamo nel pieno periodo del Carnevale. Domani, infatti, giovedì 24 febbraio, è giovedì grasso. Da domani quindi hanno inizio ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale. Per quasi una settimana, ci si può dare alla pazza gioia tra scherzi, risate e travestimenti. Il Carnevale è una festa dalle origini antiche. Già i Greci e i Romani parlavano di Saturnali e Dionisiache. Era l’unico momento dell’anno in cui venivano abbandonate gerarchie e obblighi sociali. In pratica, durante il Carnevale si viveva in maniera totalmente caotica e disinibita. Spesso, per il popolo, era anche un modo per esprimersi liberamente senza temere alcuna ripercussione.

Il Carnevale come lo viviamo noi è una festa allegra. Caratterizzata da sfilate di carri allegorici e maschere, coriandoli e stelle filanti, scherzi, risate e tanto divertimento. Alcune città del Mondo sono divenute celebri per i loro sfarzosi Carnevali. Pensiamo solo a Rio de Janeiro, in Brasile, e alla nostra Venezia. In questi luoghi, il Carnevale è diventato un vero e proprio evento. Viene celebrato con varie manifestazioni programmate all’interno di un ricco calendario che, ogni anno, attira migliaia di persone. Molte città italiane organizzano festeggiamenti particolari durante questo periodo dell’anno.

Oltre a Venezia e Viareggio, ecco altre 3 città italiane dove festeggiare il Carnevale tra maschere, sfilate e tanto divertimento

In Italia, i Carnevali più rinomati e conosciuti sono quelli di Venezia e Viareggio. Proprio per questo motivo queste città sono ormai entrate nella storia. Ma non sono le uniche a regalare spettacoli sfarzosi e divertimento a non finire. Andiamo a scoprire qualche altra città dove vivere giorni di sfrenata allegria.

Cominciamo dal Carnevale di Ivrea, in Piemonte. Si tratta di un evento storico che ha infatti origini medioevali. Un evento in cui storia e leggenda, intrecciandosi, danno vita a una grande festa popolare.

La famosa Battaglia delle arance è il momento clou del Carnevale di Ivrea. Inoltre, per 3 giorni, nelle piazze più importanti della città, ha luogo un cerimoniale piuttosto complesso che trova culmine nel Corteo Storico finale.

Scopriamo ora il Carnevale più antico d’Europa

Spostiamoci ora a Sud e più precisamente a Putignano, in Puglia. Qui si svolge uno degli eventi carnevaleschi più antichi di tutta Europa. Si tratta anche del Carnevale più lungo.

Il Carnevale di Putignano è caratterizzato da carri colorati e maschere satiriche che sfilano per tutta la città. Ogni anno, i migliori artigiani della zona realizzano questi carri allegorici e i fantocci di carta pesta. Assaporando frittelle e castagnole, ogni anno a Putignano accorrono persone da tutta la Puglia, e non solo.

Concludiamo con un Carnevale molto famoso in centro Italia

Il Carnevale di Tivoli ha origini antiche. Affondano nel ‘500 circa. Oggi, l’evento è caratterizzato dal passaggio dei carri allegorici sui quali sono montate enormi figure costruite in cartapesta. Il simbolo del Carnevale tiburtino è lo Zibaldone.

Rappresentato con un grosso pancione, vistosi pantaloni a pois ed una folta chioma bionda, lo Zibaldone è l’incarnazione simbolica dell’allegria. Si muove e si atteggia infatti con aria baldanzosa e ha un modo di fare che suscita subito allegria.

Quindi, oltre a Venezia e Viareggio, ecco dove andare per godersi giornate di sano divertimento.

