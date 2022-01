Ogni periodo dell’anno è caratterizzato da temperature particolari, diversi tipi di abbigliamento, mete turistiche preferite. In estate, ad esempio, il caldo ci fa indossare pochi capi, soprattutto in cotone, e si cerca il fresco delle montagne o il refrigerio dei bagni in mare. Lo stesso avviene per il cibo. Quando le temperature si alzano, si sceglie di cucinare piatti leggeri, soprattutto insalate e primi di pasta, ma non mancano anche deliziosi pesci, soprattutto arrostiti.

D’inverno eccoci ritornare ai piatti più sostanziosi e caldi, come zuppe, minestroni e così via. Per quanto riguarda i dolci, ce ne sono davvero tanti tra cui scegliere e che abbiamo a disposizione in pasticceria tutto l’anno. Altri, invece, li preferiamo in momenti particolari, come gelati, sorbetti, crostate alla frutta. Durante le feste come il Natale o la Pasqua, poi, si fa incetta di torroni, panettoni e pandori. Tra tutti i dolci, ce ne sono alcuni che ormai sono diventati dei classici, parliamo del tiramisù e della zuppa inglese. Davvero buoni, oltre a poter essere acquistati si continua in molte famiglie a prepararli in casa durante tutto l’anno.

Oltre a tiramisù e zuppa inglese ecco un dolce al cucchiaio con riso e mele caramellate che è una vera delizia

Questi dolci al cucchiaio sono graditi da grandi e piccini. Ce ne sono anche altri, anche stranieri, e alcuni si possono creare con un po’ di impegno e fantasia. Un altro dolce al cucchiaio che si può preparare a casa prevede l’impiego di riso e mele. Ecco la ricetta.

Dolce al cucchiaio con riso e mele caramellate

Ingredienti per 4 coppette

50 g di riso;

100 g di confettura di mele;

2 mele;

100 g di zucchero;

2 cucchiai di farina di cocco o cocco grattugiato;

90 ml di succo di mela;

2 cucchiai di acqua;

250 ml di latte parzialmente scremato;

250 ml di latte di cocco;

50 g di burro;

un pizzico di cannella.

Sul fondo delle coppette distribuire la confettura di mele insaporita da un pizzico di cannella. In una pentola versare i due tipi di latte e farli bollire. Aggiungere il riso. Quando è cotto, unire il cocco grattugiato, mescolare e fare intiepidire. A questo punto, distribuire il riso nelle coppette e porle nel frigorifero. In un pentolino, sciogliere lo zucchero nell’acqua, poi versarvi il succo e un po’ di burro. Mescolare e spegnere il fuoco quando tutto sarà ben amalgamato ed omogeneo. A questo punto non resta che sbucciare le mele, privarle dei semi e cuocerle a fette in una parte del liquido zuccherato precedentemente ottenuto. Quando le mele si saranno caramellate, tirare fuori dal frigorifero le coppette, posizionarvi le fette e versarvi sopra il restante liquido.

