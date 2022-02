Mantenersi in forma non è sempre così facile. Il tempo a nostra disposizione non è molto e spesso siamo sommersi dai mille impegni quotidiani.

Dividersi tra lavoro, casa e figli può essere sfiancante e qualche volta manca la voglia di andare in palestra. Fortunatamente, però, ci sono molte cose che possiamo fare nella comodità di casa e che potrebbero aiutarci a mantenerci in forma. Le donne hanno alcuni punti deboli: per molte sono i glutei, per altre i fianchi e per altre ancora i fastidiosi rotolini sulla schiena.

Le gambe però sono da sempre simbolo di grande femminilità ed averle magre, sode e snelle è il sogno di ogni donna. Alcuni tipi di esercizi sono mirati ad aumentare la massa muscolare. Oggi invece spiegheremo che possiamo provare a snellire le gambe senza però ingrossarle con 3 semplici esercizi da svolgere nella comodità di casa.

Molti di noi sanno che uno squat ben eseguito e gli affondi sono gli esercizi più comuni e praticati. Tuttavia, questi non sono i soli esercizi efficaci che possiamo eseguire.

Oltre a squat e affondi, per dimagrire e snellire le cosce senza ingrossarle ecco 3 facili esercizi da fare a casa

Il primo esercizio che consigliamo sono gli slanci laterali in piedi. Mettiamo le mani sui fianchi e teniamo i piedi uniti. Le gambe sono tese e la schiena ben dritta.

Per tutta la durata dell’esercizio, manteniamo l’addome e i glutei contratti. Guardando in avanti, slanciamo lateralmente una gamba senza forzare il movimento ma cercando di portarla ad una buona apertura. Tornando lentamente alla posizione iniziale, ripetiamo il movimento per 15 volte. Dopo 30 secondi di pausa, ripetiamo l’esercizio con l’altra gamba.

Questo esercizio serve a modellare le gambe e a tonificarle senza aumentare eccessivamente la massa muscolare.

Ballerina

L’esercizio della ballerina è molto semplice da eseguire. Stando in piedi, divarichiamo le gambe e teniamo il busto ben dritto.

I piedi non dovranno superare la larghezza delle spalle, ma dovremo ruotarli verso l’esterno. Con lo sguardo fisso di fronte a noi, solleviamoci sulle punte mantenendo la schiena dritta. Teniamo la posizione per circa 5 secondi e torniamo a terra poggiando i talloni.

Ripetere questo esercizio con costanza per 10 volte può aiutare ad avere gambe invidiabili perché rassoda l’interno coscia.

Leg up

Abbiamo visto che oltre a squat e affondi ci sono altri esercizi utili a definire le cosce. Uno di questi è il leg up.

Usando un tappetino, stendiamoci a terra sul fianco sinistro. Entrambe le gambe dovranno essere distese e la schiena in linea con i fianchi. Per non sforzare il collo, sorreggiamo la testa con la mano poggiando il gomito a terra.

Accavalliamo la gamba destra sopra la sinistra portandola all’altezza del ginocchio. Il piede della gamba destra dovrà poggiare a terra e servirà a darci stabilità durante l’esercizio.

Mantenendo il piede a martello, eseguiamo dei piccoli slanci veloci con la gamba sinistra sollevandola da terra. Ripetiamo questo movimento 20 volte, dopodiché cambiamo lato e facciamo la stessa cosa con l’altra gamba.

Svolgere questo esercizio con regolarità può aiutare a tonificare e modellare le cosce in modo mirato.

