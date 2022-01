Per stare bene, ci hanno sempre raccomandato di seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, di praticare attività fisica regolare, di non fumare, di evitare gli alcolici e di dormire almeno 8 ore a notte. Questi sono i piccoli ma grandi segreti per stare in salute.

Purtroppo, uno dei problemi che non permette di riposarsi come si deve è l’insonnia. Tenere gli occhi sgranati per tutta la notte è una sensazione abbastanza fastidiosa. In realtà, noi di ProiezionidiBorsa ci siamo già occupati di ciò che può determinare l’insonnia, come ansia e stress ma anche dei farmaci.

In effetti, i troppi pensieri che circondano la nostra mente sarebbero i veri responsabili dell’insonnia. Ci mettiamo a letto e chiudiamo gli occhi, e i brutti pensieri sugli aspetti della vita quotidiana fanno rumore come una banda che strimpella.

L’ansia potrebbe essere una conseguenza di questi pensieri insieme allo stress. Quest’ultimo a livello psicologico può essere davvero tremendo e proprio per questo non permette di dormire bene, come sostiene l’Istituto Superiore di Sanità.

Ma cosa possiamo fare per dormire bene? Oltre a spegnere il cellulare spegniamo anche il cervello per dormire bene ed ecco cosa potremmo fare contro l’insonnia. Ci sono, infatti, delle piccole abitudini da fare e da correggere che potrebbero essere utili per favorire il sonno.

Le abitudini da eliminare

Nemica degli occhi è la luce degli smartphone, tablet e computer per cui quando ci mettiamo a letto dovremmo assolutamente spegnerli o quanto meno dovremmo posarli sul comodino. Oppure una soluzione potrebbe essere quella di impostare la protezione occhi, una luce diversa emanata dal cellulare. Dovremmo anche eliminare l’abitudine di bere alcolici, nonché caffè e tè perché stimolerebbero il sistema nervoso.

Oltre a spegnere il cellulare spegniamo anche il cervello per dormire bene ed ecco cosa potremmo fare contro l’insonnia

Quello che dovremmo fare è, piuttosto, prediligere la lettura. Infatti, sfogliare le pagine e far scorrere gli occhi sui libri concilierebbe il sonno, evitando quindi di usare il cellulare. Spegniamo la mente scrivendo su un diario i nostri pensieri, gli aspetti negativi che ci confondono la mente e non ci fanno riposare. In questo modo avremmo il cervello più leggero.

Potremmo fare anche stretching perché l’allungamento allenta le tensioni e la rigidità muscolare, così come lo yoga che rilassa corpo e mente. Per spegnere ulteriormente il cervello, potremmo anche ripetere a mente una frase a piacere, possibilmente positiva, fino a quando non ci addormentiamo.

Al posto di caffè e tè, potremmo bere una bella tazza di camomilla oppure il tè deteinato. Potremmo ascoltare anche della musica rilassante in sottofondo molto leggera, come le dolci note di un violino o dell’arpa. Per ultimo, potremmo contare fino ad addormentarci oppure concentrarci sulla respirazione. Prima potremmo fare anche una bella doccia calda che rilassa corpo e mente.

Inoltre, sembrerebbe che ascoltare la respirazione e il russare del proprio amico a quattro zampe o le fusa del proprio gatto aiuti a conciliare il sonno.

Approfondimento

Un pieno di antiossidanti e vitamina C contro dolori muscolari con questa tisana che ci riscalderà dalle mani ai piedi