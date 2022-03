La primavera è il periodo dell’anno migliore per visitare giardini e parchi. Infatti i fiori staranno per sbocciare e riusciranno ad ammaliarci con la loro strabiliante bellezza.

In questo periodo di crisi e malumore generale fare una gita in mezzo alla natura non può che giovare all’umore. Il mese di marzo, poi, sarà davvero perfetto per visitare dei posti meravigliosi, in Italia come all’estero.

I giardini da visitare in Italia sono tantissimi e ognuno con le sue peculiarità. L’incanto di questi luoghi lascerà senza parole e li farà amare dai bambini ma anche dai più grandi. Oasi di tranquillità che faranno dimenticare, per un momento, i dispiaceri e le brutture della vita.

Tra tutti i giardini oggi si andrà a trattare del Giardino di Ninfa che sorge vicino a Latina, precisamente a Cisterna di Latina.

Non si tratta di un semplice giardino dal momento che in quello stesso luogo c’era una città medievale, Ninfa.

La particolarità di questo giardino sta nel fatto che al suo interno possiamo trovare anche alcuni ruderi appartenenti proprio a questa città.

Oltre a Roma ecco il giardino fiabesco da visitare in primavera per un weekend romantico in mezzo alla natura incontaminata

I Giardini di Ninfa non sono aperti tutto l’anno, le aperture solitamente vanno da marzo al 1 novembre.

Il prezzo del biglietto indicato sul sito è di 15,75 euro e si potrà prenotare online.

Tuttavia, si consiglia di informarsi prima di andare dal momento che, per salvaguardare la flora e la fauna, potrebbero non essere sempre aperti.

Il Giardino affonda le sue radici nelle leggendarie contese tra le famiglie Borgia e Caetani. Contese che si conclusero con la vittoria di questi ultimi.

Questi, dopo avere conquistato la piccola città diedero vita ad un primo abbozzo di giardino mettendo a dimora diverse tipologie di alberi.

A trasformare il giardino in quello che si può vedere adesso, tuttavia, fu Marguerite Chapin negli anni Trenta del Novecento.

Il giardino è all’inglese e riuscirà ad ammaliare tutti gli amanti degli spazi verdi e della natura. Infatti, la grande varietà di piante ne comprende di diverse specie.

Inoltre, chi sogna di vedere almeno una volta nella vita la tipica fioritura dei ciliegi in Giappone si renderà conto con stupore che i ciliegi del giardino non sono da meno.

Infatti nel mese della fioritura renderanno l’atmosfera unica e fiabesca, nulla da invidiare ai sakura giapponesi. Quindi, oltre a Roma ecco il giardino fiabesco da visitare in primavera per passare un tranquillo fine settimana immersi nella natura.