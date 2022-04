Con la primavera si trascorre più tempo fuori casa. Chi ha un orto o un giardino in questo periodo vi dedica parecchie ore. Questo, infatti, è proprio il periodo giusto per seminare numerosi ortaggi ed anche per piantare fiori meravigliosi. D’altra parte, la stagione primaverile è sinonimo di fiori. Anche per il sabato e la domenica, spesso si organizzano gite in luoghi che regalano meravigliose fioriture. A tal proposito, a qualcuno potrà interessare conoscere l’esistenza di questo magnifico castello immerso in un romantico parco. Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo realizzare il nostro piccolo regno vegetale, colmo di fiori colorati e profumati.

Per fare un buon lavoro è fondamentale, però, conoscere quali siano le varietà migliori da impiantare, direttamente in terra o in vaso. Quando si parla di fiori primaverili, di solito vengono in mente le violette, ma anche le primule, le camelie, i tulipani… In realtà, madre natura ci mette molto altro a disposizione. Nel presente articolo andremo a suggerire altre varietà floreali da prendere in considerazione per arricchire di colore aiuole e giardini, ma anche terrazze, balconi e davanzali.

Oltre a primule, viole e camelie, ecco 3 fiori primaverili per abbellire di colori e profumi giardini, aiuole e balconi

Cominciamo questa carrellata floreale con il mughetto. Un deliziosissimo fiore dal profumo decisamente intenso. In genere fiorisce durante l’ultima parte della primavera. Tuttavia, in alcune zone, dove gli inverni sono miti, può fiorire anche prima. Per un’ottima crescita, il mughetto va alloggiato in un ambiente fresco e a mezz’ombra. Bisogna poi utilizzare un terreno ricco di sostanze organiche e ben drenato. L’ideale sarebbe usare un terriccio specifico per piante fiorite a cui aggiungere del materiale drenante. Per la coltivazione in vaso, è bene sapere che il mughetto ha radici rizomatose che tendono ad espandersi molto. Proprio per questo motivo, è bene utilizzare un vaso molto più ampio rispetto alle dimensioni della pianta.

Ecco ora due varietà dai fiori viola

L’aglio ornamentale (allium ornamentale) è una pianta dall’elevato potere decorativo. Si tratta di una bulbosa costituita da ciuffi di foglie nastriformi, che possono raggiungere il mezzo metro. Le infiorescenze, globose a ombrella, sono molto appariscenti. Costituite da centinaia di minuscoli fiorellini, hanno un diametro complessivo che va dai 10 ai 15 cm. Il colore varia dall’azzurro al violetto. L’allium ornamentale vive bene in pieno sole ed ama un terriccio non argilloso. Poiché gli steli sono molto lunghi, è consigliabile sistemare un tutore in modo che non si spezzino, magari a causa del vento.

Anche il lillà è molto scenografico. Si tratta di un arbusto che, ai primi caldi, inizia a sviluppare lunghe pannocchie di piccoli fiori tubolari molto profumati. In genere sono di un bel lilla (come il nome stesso suggerisce). Esistono però anche alcuni ibridi dai fiori bianchi, crema e viola scuro. Il lillà cresce bene nei terreni calcarei e leggermente umidi. Per una crescita sana e rigogliosa, il lillà andrebbe sistemato in un luogo a mezz’ombra. Ecco, quindi, i fiori da considerare in questo periodo oltre a primule, viole e camelie.

