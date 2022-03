Quando entra in casa nostra un tenero cagnolino, non sappiamo resistergli e gli concediamo proprio di tutto. Per qualcuno questi animali diventano dei veri e propri cocchi di mamma e membri della famiglia a tutti gli effetti.

In certi casi, però, sarebbe bene guardarsi dal viziare troppo il nostro cane, altrimenti rischiamo che prenda delle abitudini poco gradite. Tra le tante, quella di saltare continuamente sul divano di casa. A qualcuno potrebbe anche far piacere, tuttavia non è raro notare peli sparsi sul tessuto, o peggio ancora dei graffi.

Se vogliamo che il cane non usi più il nostro divano come una seconda cuccia, potremmo utilizzare un pratico sistema per educarlo.

Stabilire delle regole precise

Prima di tutto, è doveroso precisare che di solito Fido non decide di saltare sul divano per farci un dispetto. Al contrario, questo comportamento ha scopi totalmente differenti. Potrebbe farlo per poter controllare maggiormente la situazione attorno, per semplice comodità o per ricevere qualche coccola gradita.

Il modo migliore per fargli capire che non tolleriamo questo comportamento è stabilire sin da subito delle regole precise. Sarebbe consigliabile addestrarlo quando è ancora cucciolo, poiché una volta cresciuto metta in pratica le nostre indicazioni.

In ogni caso, è importante che tutti i membri della famiglia siano d’accordo sul da farsi e ci sia coerenza nelle decisioni. Se qualcuno dovesse concedere al cane di farsi spazio accanto a lui quando noi di norma glielo vietiamo, non si farebbe altro che confonderlo.

Oltre a ostacoli e deodorante è questo il metodo da insegnare al cane per non farlo salire sempre sul divano di casa

Quando noi non ci siamo e il cane resta da solo a casa, per proteggere il divano potremmo posizionare degli ostacoli improvvisati. Per esempio, sistemiamo sui cuscini una sedia, degli scatoloni o alcuni oggetti che abbiamo in casa. Altrimenti, molti propendono per l’acquisto di un copridivano.

Anche l’utilizzo di un apposito deodorante per ambienti potrebbe rivelarsi efficace. I cani dovrebbero detestare gli odori intensi, che potrebbero invece far piacere a noi.

Ma se desideriamo a priori che Fido lasci in pace il nostro caro divano, potremmo optare per un semplicissimo addestramento. Si tratterebbe del cosiddetto rinforzo positivo, per cui basta una manciata di minuti al giorno di un semplice esercizio.

Prima di tutto, dovremmo individuare un posto fuori casa dove sistemarci. Scegliamo un gradino o una panchina dove il cane possa fare su e giù. Iniziamo dandogli uno dei suoi snack preferiti, quindi ordiniamogli di salire e scendere accompagnandovi un gesto della mano. Se obbedisce, premiamolo con un altro biscottino.

Ripetiamo l’esercizio per più sessioni e quando abbiamo tempo, ricordandoci di usare le stesse parole e i medesimi segnali. Con un po’ di pazienza dovremmo riuscire a inculcargli le nostre direttive. Oltre a ostacoli e deodorante è questo ciò che dovremmo fare per mettere in riga il nostro amico peloso e salvaguardare il divano di casa.