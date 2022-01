Siamo a metà gennaio. Ci troviamo praticamente nel mezzo dell’inverno e dobbiamo affrontare giornate molto fredde. Spesso splende il sole ma le temperature sono molto basse. In alcune zone d’Italia, specie la mattina presto e la sera, il termometro scende anche sotto lo zero. Per non parlare delle giornate in cui soffia pure il vento. Sicuramente, per non tremare dal freddo, è bene preferire indumenti in questo morbido tessuto, caldo ed avvolgente. Per riparare la testa, ecco un accessorio trendy che non rovina coda e trecce. Tuttavia, inevitabilmente, alcune parti del corpo rimangono più esposte al freddo e alle intemperie. Pensiamo ad esempio al volto e alle mani.

Queste ultime le possiamo riparare indossando i guanti. Ma ci sono molte situazioni in cui li dobbiamo sfilare. Per cercare qualcosa in borsa, usare il telefono, prendere i soldi dal portafogli, etc… Alla fine, il risultato è ritrovarsi con mani secche e screpolate. Nei casi più gravi, si possono formare addirittura dei piccoli taglietti, più o meno profondi, che possono anche sanguinare.

Di certo, una buona idratazione è la base per nutrire la pelle e avere mani morbide e lisce. In commercio si trovano tantissime creme per questo scopo. Di varie marche e soprattutto di prezzi variabili. Non mancano però anche i cari vecchi rimedi della nonna. Soluzioni naturali che, da tempi immemori, si rivelano efficaci.

Oltre a olio e tuorlo d’uova, ecco 2 rimedi naturali molto efficaci per ammorbidire la pelle secca delle mani in inverno

Con grande probabilità, tutti conosceranno i classici massaggi da fare con l’olio d’oliva oppure gli impacchi da applicare localmente a base di tuorlo d’uovo. Il primo è consigliato la sera. Dopo aver spalmato sulle mani un po’ di olio, si indossano un paio di vecchi guanti (meglio se di cotone) e poi si va a letto a dormire, lasciando agire per tutta la notte. L’impacco al tuorlo d’uovo sbattuto, invece, va fatto agire solo per un quarto d’ora circa e poi sciacquato con dell’acqua tiepida. Seppur valide, queste però non sono le uniche soluzioni da poter adottare. Infatti, oltre a olio e tuorlo d’uova, ecco 2 rimedi naturali molto efficaci per ammorbidire la pelle secca delle mani in inverno.

La maschera per mani con purea di banana

La banana è un frutto dai preziosi nutrienti. Contiene infatti vitamine e minerali utili per nutrire la pelle, donandole anche morbidezza e luminosità. Vediamo quindi come procedere. Prendere mezza banana matura e schiacciarla con una forchetta. Aggiungere alla purea ottenuta un cucchiaino di miele e 1/2 vasetto di yogurt bianco. Mescolare bene e applicare sulle mani. Lasciare in posa per 15 o 20 minuti. Dopodiché, lavare con acqua tiepida.

Il secondo rimedio è un maniluvio molto rilassante

Ora invece spiegheremo un rimedio che, oltre ad essere molto efficace, è anche una piacevolissima coccola. Si tratta infatti di un maniluvio rilassante e molto piacevole.

Bisogna prendere dei fiori di calendula (circa 5 grammi) e farli bollire in 100 ml di acqua. Filtrare i fiori e attendere che l’acqua si raffreddi. Immergere le mani per 15 minuti circa. Il senso di sollievo sarà immediato.

