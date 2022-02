Oltre a melo, pesco e altri alberi da frutto, febbraio è il periodo giusto per potare questa pianta anche se malata

Piante e fiori non vanno in letargo. Le attività di giardinaggio seguono un calendario specifico che non prevede alcun giorno di festa né di riposo. Anzi, per ottenere il massimo dei risultati, lo si dovrebbe rispettare in maniera molto precisa. Poiché siamo a metà febbraio, ci concentreremo su un lavoro da svolgere proprio in questo periodo. Già abbiamo visto che per avere dei ricchi fiori colorati in estate, ora dovremmo piantare questi bulbi.

Inoltre, abbiamo anche avuto modo di dire che febbraio è il mese ideale per la potatura. Ma oltre a melo, pesco e altri alberi, nelle prossime righe parleremo di una pianta che va potata proprio in questo periodo.

È il periodo giusto per la potatura del nespolo

Il nespolo è diffuso soprattutto nel Meridione. Come per la maggior parte delle piante, anche in questo caso la potatura è fondamentale, perché serve per alleggerire l’albero. Rami eccessivamente lunghi, infatti, possono limitare la fruttificazione.

Di media, l’albero di nespolo raggiunge un’altezza massima di 5 metri. La potatura non è quindi troppo difficoltosa. Per prima cosa, bisogna avere a disposizione gli strumenti giusti. Dobbiamo usare cesoie affilate e ben disinfettate. Potrebbe essere utile avere a portata di mano anche del mastice per chiudere i tagli e aiutare così il processo di rimarginazione.

Esistono vari tipi di potatura del nespolo. Nel caso specifico di questo periodo dell’anno, ci interessano in particolar modo:

la potatura di formazione, che permette di modellare la chioma controllando al tempo stesso anche la sua espansione;

la potatura di fruttificazione, che serve per mantenere la pianta produttiva. In pratica, si accorciano i rami che hanno già prodotto frutti o quelli “vecchi” di almeno un anno. In questo caso, è consigliabile tagliare i rami orizzontali e quelli che si trovano eccessivamente vicini alle branchie produttive.

Generalmente, bisogna eseguire tagli obliqui poco sopra un germoglio. Per gli alberi più vecchi non serve una potatura troppo invasiva. Può essere sufficiente una cimatura. Bisogna eliminare dall’apice di un fusto una piccola sezione lunga non più di 1,5 cm. Anche in questo caso, il taglio deve essere sempre fatto in obliquo.

Oltre a melo, pesco e altri alberi da frutto, febbraio è il periodo giusto per potare questa pianta anche se malata

Non è raro che l’albero di nespolo sia malato. La malattia più comune è la ticchiolatura. Si tratta di una malattia di origine fungina che potrebbe portare alla morte della pianta in brevissimo tempo. Per impedire la diffusione della malattia, ed anche prevenirla, la potatura è fondamentale. Questa operazione, infatti, rende la pianta più resistente nei confronti degli attacchi patogeni.

Se l’albero è già malato, eliminare subito tutte le parti colpite. Se fosse necessario operare tagli ampi, chiuderli subito con del mastice per evitare infezioni.

Dopo aver potato piante infette, disinfettare in maniera molto accurata gli attrezzi utilizzati per evitare di contagiare piante sane.

