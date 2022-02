Chi ha la passione per il pollice verde sa bene quante attenzioni siano necessarie per terrazzi e balconi di tutto rispetto. La cura delle piante, infatti, è un’attività che merita attenzione non solo durante la primavera ma anche, e forse soprattutto, in inverno. Senza il giusto riparo e la giusta manutenzione sarà difficile ottenere dei buoni risultati durante la bella stagione.

Più volte sulle nostre pagine, ad esempio, abbiamo parlato dell’importanza di schermare le piante dal freddo durante l’inverno. Se ce li fossimo persi ecco degli accorgimenti per proteggere le piante dal freddo gelido.

Oltre a limoni e rose a febbraio dovremmo potare questa pianta per terrazzi e balconi meravigliosi

Sono moltissime le varietà di piante che possono essere utilizzate per abbellire terrazzi e balconi, ma ce ne sono alcune gettonatissime. Il classico vaso di rose riesce a rendere elegante qualsiasi ambiente ma per renderlo possibile le rose meritano la giusta cura. Sarà infatti necessario eseguire qualche intervento di potatura sacrificando i rami vecchi per far esplodere di fiori quelli nuovi.

Così come le rose, anche le piante del limone devono essere tutelate dagli attacchi del freddo. Sarebbe consigliabile isolarla e magari riporla in un ambiente più caldo e magari controllare periodicamente le foglie. Questo serve a intercettare la presenza di un terribile insetto che se non trattato potrebbe portare a limoni distrutti e piante da buttare.

Tuttavia a febbraio dovremmo intervenire anche su un’altra pianta per una primavera di pura bellezza.

Un meraviglioso rampicante

Una pianta che in molti scelgono per abbellire i propri terrazzi e balconi, magari anche per coprirsi da sguardi indiscreti, è la Bouganville. Sebbene questa sia una pianta che si adatta bene alle condizioni climatiche e sia piuttosto resistente merita comunque delle attenzioni.

Gli esperti suggerirebbero che il periodo ideale per la potatura di questa bellissima pianta rampicante sia proprio febbraio, prima che la pianta ricomincia a germogliare.

Per fare in modo che la Bouganville esploda di fiori in primavera, sarà necessario munirsi di cesoie disinfettate e dei guanti da lavoro. Dovremo eliminare i rami secchi operando un taglio netto il più vicino possibile alla parte viva della pianta. Eliminiamo tutti i rami secchi che toglierebbero nutrimento alla pianta per poi procedere con lo sfoltimento.

Sfoltimento

Questo consiste nel ridurre la lunghezza dei rami principali di circa un terzo, per poi passare alle chiome. Questo consentirà alla luce di raggiungere anche la parte più interna e bassa della pianta. Questo è un intervento delicato ma necessario per un risultato ottimale in primavera. In caso di dubbi, però, possiamo sempre rivolgerci ad un esperto.

Ecco quindi che oltre a limoni e rose a febbraio dovremo intervenire su questa bellissima pianta.