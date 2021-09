Oltre a limone e aceto anche questo prodotto insospettabile aiuta a eliminare il calcare

Siamo invasi da pubblicità che sponsorizzano detersivi e sgrassatori utili per pulire la casa. Infatti, spesso davanti agli scaffali del supermercato facciamo fatica a sceglierne uno. Molti di noi dimenticano, però, che i cari e vecchi rimedi della nonna sono sempre utili e risolvono molti problemi. Inoltre, sono economici, non fanno male alla salute, rispettano l’ambiente e non alleggeriscono il portafoglio.

Gli alleati indispensabili, aceto e limone

Ci sono alcuni prodotti che ci aiutano a risolvere tantissimi problemi, anche non domestici.

Pensiamo all’aceto di vino bianco, utilizzato come condimento, ma indispensabile per le pulizie di casa. Perfetto per eliminare il calcare, ottimo per sostituire il brillantante nella lavastoviglie e per eliminare gli odori dalle superfici. Ma non solo, questo prodotto pulisce perfettamente la guarnizione del frigorifero.

Un altro prodotto molto utilizzato è il limone. Un agrume capace di assorbire gli odori del frigorifero, di eliminare i residui di sapone dalle superfici e pulire per bene questo attrezzo da cucina per evitare di compromettere il sapore del nostro pane.

Oltre a limone e aceto anche questo prodotto insospettabile aiuta ad eliminare il calcare

Abbiamo visto come aceto e limone siano indispensabili per pulire e profumare la casa, in modo naturale e senza inquinare l’ambiente.

Possiamo, però, anche citare un altro prodotto che ci aiuta nelle faccende domestiche. Parliamo di un frutto, o meglio di un agrume: il pompelmo. Infatti, pochi sanno che oltre a limone e aceto anche questo prodotto insospettabile aiuta ad eliminare il calcare.

Proprio come i prodotti citati, anche il pompelmo può essere utilizzato per le pulizie di casa.

Infatti, pompelmo e sale sono spesso usati per sgrassare le piastrelle, le fughe o per pulire ed eliminare gli odori dai taglieri di legno.

Il pompelmo è anche un ottimo anticalcare.

Ma come fare? L’operazione è semplicissima. Basta tagliare il pompelmo in due parti e strofinare sulla superficie da trattare, utilizzandolo proprio come se fosse una spugna. Per il calcare più ostinato possiamo unire del sale, ma in questo caso strofiniamo con molta delicatezza per evitare che la superficie si graffi. Prima di iniziare l’operazione di pulizia è sempre consigliato provare il metodo del pompelmo su una piccola parte della superficie da trattare, per verificare che questa non si rovini.

Le bucce di pompelmo sono anche perfette per deodorare la casa. Possiamo semplicemente poggiare sul calorifero le scorze dell’agrume e lasciare che il profumo si diffonda per tutta la stanza.