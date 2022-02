Tra gli oggetti che non possono mancare in una casa troviamo le spazzole per i capelli. Sia gli uomini che le donne, infatti, sono soliti ad utilizzarle al posto dei classici pettini.

La spazzola è sicuramente comoda e utile per districare i capelli, specialmente quelli più lunghi. Quando una spazzola diventa vecchia e obsoleta in molti sono tentati di gettarla via ma potrebbe essere un errore.

Tanti al giorno d’oggi si ingegnano per trovare soluzioni creative per riciclare oggetti di uso comune. Gli scovolini del mascara, infatti, potrebbero essere riutilizzati in modi interessanti. Oltre al mascara anche le vecchie spazzole possono diventare veramente utili in casa.

Gli esperti consigliano di cambiare le spazzole per capelli almeno ogni cinque anni per evitare che accumulino eccessivo sporco.

Infatti, nonostante la pulizia settimanale la spazzola a lungo andare potrebbe accumulare residui difficili da rimuovere.

Oltre a lavare e pulire la spazzola per capelli, ecco 2 idee geniali per riutilizzarla invece di gettarla nella spazzatura

Le vecchie spazzole, infatti, potrebbero essere riutilizzate come spazzole per i nostri amici a quattro zampe. Cani e gatti necessitano di spazzolature quotidiane per mantenere il pelo sempre in ordine e pulito.

In commercio esistono spazzole apposite per i cani e i gatti ma anche le nostre spazzole per capelli potrebbero svolgere bene il lavoro. In questo modo riusciremo anche a risparmiare moltissimo denaro. Prendere una vecchia spazzola e utilizzarla per spazzolare il mantello del nostro animale. Ottime le spazzole in plastica dura più semplici da pulire. Al contrario quelle morbide potrebbero risultare più difficili da utilizzare sull’animale, specialmente in periodo di muta.

Si tratta di un modo interessante per evitare di gettare nella spazzatura una spazzola ancora funzionale.

Inoltre, chi ha un cavallo potrà riciclare una vecchia spazzola per spazzolarne la criniera.

Bagno

In alternativa, oltre a lavare e pulire la spazzola per capelli, si potrebbe pensare di riutilizzare le vecchie spazzole per pettinarsi sotto la doccia.

Gli esperti sconsigliano di pettinare i capelli da bagnati ma in qualche caso, come per distribuire al meglio il balsamo, potrebbe essere utile.

Lavare per bene la spazzola prima di utilizzarla e risciacquarla dopo averla utilizzata per evitare l’accumulo di prodotti per capelli.

Per pettinare i capelli sotto la doccia si consiglia di agire con molta delicatezza. Il capello bagnato, infatti, è molto più fragile rispetto a quello asciutto e per questo motivo bisognerebbe sempre fare molta attenzione a non spezzare troppi.