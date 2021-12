Oltre a guide turistiche e mappe, ecco la Top 10 dei libri di viaggio perfetti per chi ha sempre la valigia pronta e non vede l’ora di salire su un aereo

La passione per i viaggi accomuna moltissime persone. Ecco perché, a Natale, un bel libro a tema farà fare i salti di gioia a qualunque traveller. Soprattutto in questo periodo in cui, purtroppo, spostarsi presenta ancora parecchie difficoltà.

Iniziamo con un intramontabile classico. Ambientato alla fine degli anni Quaranta, “Sulla strada” di Jack Kerouac racconta i giovani della Beat Generation in viaggio attraverso gli Stati Uniti.

Libri fotografici per programmare itinerari e sognare luoghi fantastici, vicini e lontani

Da un anno a questa parte, per ovvie ragioni, si è riscoperto il nostro Bel Paese. Il libro fotografico della Lonely Planet “Italia in 52 weekend. Itinerari inconsueti tra natura, arte e tradizioni” regala spunti per scoprire anche l’Italia meno nota.

Sempre della Lonely, ecco un libro quasi da collezione: “Il meglio da Lonely Planet. Best in travel 2022”. È la classifica annuale dei 10 Paesi, 10 Città e 10 Regioni del Pianeta da visitare.

Con “120 paesi 7000 idee. Le più belle destinazioni di viaggio nel Mondo”, National Geographic accompagna il lettore nella scelta del suo prossimo viaggio, offrendo per ogni destinazione tanti consigli pratici, tenendo conto delle singole esigenze. Dal weekend con gli amici al viaggio di nozze, dall’avventuroso safari al viaggio culturale.

Come diavoletti tentatori, le fotografie strepitose di “Viaggi da Sogno” (Touring) invitano a scoprire nuove mete.

Paesi specifici e particolari modalità di viaggio

Ci sono anche i viaggiatori che, avendo le idee ben chiare, vogliono approfondire la conoscenza del loro posto del cuore. Per gli appassionati del Sol Levante, ecco 10 libri perfetti e imperdibili per gli appassionati di Giappone e cultura giapponese. Restando in Oriente, la coloratissima versione illustrata di “Cinamania” racconta questo vastissimo Paese dall’antichità a oggi. Con una veste originale, fatta anche di immagini e fumetti, la narrazione è dinamica e scorrevole, adatta a tutti.

Spostiamoci ora dall’altra parte del globo. In “Patagonia, il grande sogno. Io e il Cerro Torre: una passione ai confini del mondo”, Ermanno Salvaterra racconta il suo amore per questa terra e la sua avventura di scalatore. Un libro perfetto per gli amanti dell’arrampicata, ma anche per chi è attratto dalla Terra del Fuoco.

Ci sono poi i viaggiatori che, più che la meta, considerano il mezzo con cui affrontare l’avventura. Gli amanti delle due ruote apprezzeranno di certo “Manuale di viaggio per motociclisti overland” di Roberto Parodi, ricco di informazioni tecnico-pratiche.

Ed infine, sfatiamo qualche mito

Molti ancora pensano che per viaggiare si debba essere milionari. Ma così non è. Lo spiega bene Giovanni Arena in “Benvenuti in Economy Class”, dove fornisce tante dritte per vivere straordinarie esperienze a basso costo.

C’è anche chi è convinto che, per donne sole, viaggiare sia pericoloso. “La nuova guida delle libere viaggiatrici. Itinerari per tutte le donne che amano viaggiare” è la guida perfetta per le donne che amano viaggiare, da sole o accompagnate, ovunque e in ogni stagione, ma sempre libere e sicure.

