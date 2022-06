Ci sono le persone più pigre o quelle che hanno poco tempo e che, dunque, comprano tutto al supermercato o al bar. D’altra parte, però, ci sono alcune persone che amano sperimentare in cucina e creare alcune cose personalmente.

Parliamo sicuramente di ricette e, in questa parte di estate così calda e afosa, le persone più operose immaginano piatti o bevande molto fresche. Soprattutto durante i lunghi pomeriggi, moltissimi preparano dei frullati e delle spremute diverse dal solito, così da provare nuovi gusti. Oltre a fragole e pesche ecco gli ingredienti per una merenda davvero squisita e diversa dalle altre.

Ingredienti

a) alcune pesche, dipendendo dal numero dei commensali, normalmente 2 per ogni persona;

b) 100 g di yogurt bianco ogni 2 pesche;

c) 100 g di fragole ogni 2 pesche;

d) ghiaccio in cubetti.

Preparazione

In primo luogo dobbiamo scegliere le pesche. Come si sarà capito leggendo gli ingredienti, 2 pesche sono la quantità giusta per ogni persona. Sarebbe meglio usare delle pesche molto mature, così da tritarle in seguito più facilmente e non sprecare nulla.

Infatti, solitamente, amiamo di più le pesche sode per il consumo da crude, mentre quelle più mollicce le scartiamo. In questo caso scegliamo la via ecologica e non scartiamo proprio nulla. Quindi, prendiamo le pesche più morbide, le sbucciamo e le tagliamo a pezzi regolari.

Prendiamo poi le fragole e cerchiamo di pulirle nel modo più efficiente e veloce possibile. In seguito, le tagliamo e metà e poi di nuovo a metà.

Oltre a fragole e pesche ecco gli ingredienti per un frullato estivo freschissimo e facile da preparare

A questo punto, prendiamo tutta la frutta e la disponiamo nel frullatore. Alcuni ci aggiungono anche 1 cucchiaino di miele, ma non è necessario per la ricetta, quindi lasciamo al Lettore libera scelta.

Cominciamo a tritare solo la frutta e, quando vediamo che il risultato ci soddisfa, aggiungiamo a mano a mano lo yogurt e i cubetti di ghiaccio. L’importante è aggiungere poco ghiaccio alla volta, per permettere alla macchina di rinfrescare la frutta e assorbirlo per bene.

A questo punto noteremo un composto molto spumoso e ciò ci indicherà che è pronto per essere servito.

