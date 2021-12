Latte, uova e farina. Questi gli ingredienti base presenti praticamente in tutte le ricette di torte e biscotti. Oggigiorno, però, siamo sempre più attenti alla salute e alla linea. Pertanto si tende ad alleggerire anche le ricette più classiche.

In generale, quando si cucina, basta un po’ di accortezza e di buon senso. Ecco ad esempio dei semplicissimi trucchi da mettere in pratica per tagliare le calorie senza nemmeno rendersene conto.

Alcuni, tuttavia, potrebbero pensare che ciò sia difficile da attuare in pasticceria. Ma non è assolutamente vero. Infatti, è leggera come una piuma questa morbidissima torta al limone e ricotta che conquista al primo morso e si prepara in 5 minuti.

Oltre a ricette specifiche come quella appena ricordata, ci sono ulteriori trucchi che si possono applicare nelle preparazioni dolci. Un esempio classico è sostituire lo zucchero con il miele o con un dolcificante naturale, nonché diminuirne leggermente le quantità.

A che servono le uova nei dolci?

Un altro ingrediente onnipresente nei dolci sono le uova. Si tratta di un alimento piuttosto importante dal punto di vista calorico. Tuttavia, come vedremo tra breve, ci sono varie possibilità per sostituirle. Oltre a fecola e banana, ecco un altro validissimo sostituto delle uova per dolci più leggeri e ricchi di gusto.

All’interno di un dolce, le uova fungono principalmente da legante. Grazie alla loro particolare consistenza, infatti, riescono a tenere insieme i vari ingredienti, soprattutto quelli secchi. Come abbiamo accennato, però, esistono altri prodotti che ci consentono di ottenere lo stesso risultato. Molti usano la polpa di mezza banana matura. Altri ancora un po’ di fecola o di amido di mais. Ma le alternative non sono ancora finite.

Lo yogurt sostituisce perfettamente le uova nei dolci. Mezzo vasetto di yogurt (60 grammi circa) corrisponde ad un uovo. Nel caso specifico, lo yogurt è un eccellente sostituto perché, oltre a funzionare bene come legante, rende anche l’impasto gradevolmente umido e molto soffice. Proprio per questo motivo, questa sostituzione è particolarmente consigliata per torte e impasti morbidi come muffin, ciambelle, plumcake, nonché per la classica torta semplice ideale per la colazione, tipo torta paradiso. Per dare un gusto particolare, anziché lo yogurt bianco, possiamo scegliere un gusto a piacere che, tra l’altro, può servire anche per esaltare la farcitura del dolce stesso.

In caso di intolleranza al lattosio, è perfetto anche lo yogurt vegetale a base di soia.

