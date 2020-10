Continuiamo a dare attenzione alle materie prime che sembrano all’inizio, in alcuni casi, di forti rialzi. Avena, oro, zucchero, sembrano vicini ad un nuovo rally rialzista. Oggi aggiungiamo alla nostra watchlist anche il succo di arancia. A molti forse sfugge che questa “bevanda” salutare e che apporta notevoli benefici al nostro organismo, possa essere quotata sui mercati finanziari, invece è proprio così. Il succo di arancia oltre a far bene alla salute ora potrebbe far guadagnare dei soldi puntando al rialzo delle sue quotazioni.

Andiamo a capire il perchè.

In un mondo che cambia

Il future del succo di arancia, oggi è in rialzo e si porta a 114,53 +0,91%.

Da inizio anno ha segnato il minimo a 98,60 ed il massimo a 137,85.

Fra l’anno 2004 ed il 2016 si è assistito ad un forte rally rialzista che ha portato le quotazioni dal minimo di 35,35 al massimo di 229,13. Una perfomance strepitosa del 548,17%. Raramente un indice azionario o forse mai, ha vissuto rialzi di tale portata. Ora questo movimento potrebbe ripetersi? Crediamo che possa essere elevata la probabilità di assistere a rialzi davvero importanti.

I pattern sui time frame mensili e trimestrali sembrano dare forza al nostro pensiero. La nostra raccomandazione è Buy, anzi strong Buy.

Qual è la migliore strategia di investimento da poter applicare al momento attuale?

Il minimo di 107,35 raggiunto nei giorni scorsi potrebbe essere di ripartenza. Iniziare a comprare ai livelli attuali con stop loss a 107,34 ed incrementare in chiusura giornaliera superiore ai 116,85 con obiettivo primo a 131 e poi 137,85. I nostri oscillatori di tendenza sono a favore di ulteriori rialzi ed il superamento dei 116,85 darebbe forte spinta alle quotazioni con possibile raggiungimento del target in area 166 in pochi mesi.

Riteniamo che gli ingressi consigliati in posizione debbano essere di lungo termine, in quanto la possibilità di rivedere le quotazioni in area 229 potrebbe verificarsi nel giro di 2/3 anni.

Si procederà per step.