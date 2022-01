Tutti le facciamo, ma nessuno vuole ammetterlo. E soprattutto, nessuno vuole farsi sentire e odorare sul fatto. Le puzzette sono uno dei processi fisiologici naturali del nostro corpo e ci sarebbe da preoccuparsi se non le facessimo. Detto questo, a volte possono diventare eccessive. Alcune persone soffrono di meteorismo e quindi di rumorose e imbarazzanti scoregge, più di altre. Ma il motivo potrebbe nascondersi nella dieta. Vediamo perché.

Tutti accusano i fagioli di essere i principali responsabili delle scoregge puzzolenti. Ma in realtà non è proprio così. I fagioli, e i legumi in generale, non sarebbero i soli colpevoli. Dovremmo fare attenzione anche alle bibite gassate, soprattutto se le beviamo in fretta e se il loro consumo diventa un’abitudine quotidiana. Altre colpevoli delle puzzette sarebbero le verdure crucifere, come cavolfiori, broccoli, cavoli, rape, cavolini di Bruxelles e altre.

Ma attenzione, perché oltre a fagioli, bibite gassate e cavolfiori sono molti altri i cibi che potrebbero scatenare imbarazzanti, puzzolenti e rumorose scoregge. Ecco quali.

Attenzione a panna montata, salse e dolci

Più aria c’è nel nostro intestino, più violentemente verrà emessa, con conseguenti imbarazzanti rumori. Per questo, dovremmo fare particolarmente attenzione a non introdurre troppa aria nel nostro sistema digerente quando mangiamo. E ci sono alcuni cibi che sono composti quasi esclusivamente da aria. Prendiamo ad esempio la panna montata. Mangiarla troppo spesso o con troppo entusiasmo è un errore se non vogliamo peggiorare il nostro meteorismo.

Oltre a fagioli, bibite gassate e cavolfiori sono questi gli alimenti da evitare per combattere le imbarazzanti scoregge rumorose

Lo stesso vale per la maionese e per altre salse ricche di aria. E persino per i dolci. Una bella torta soffice e morbida è un piacere per il palato, ma non fa favori al nostro intestino. Un ottimo frappè, o meglio ancora uno smoothie, è certamente un concentrato di nutrienti e vitamine, ma è anche pieno d’aria. Se vogliamo consumare questi alimenti, ecco un consiglio: meglio evitare la cannuccia, e berli direttamente dal bicchiere, per evitare di introdurre ancora più aria.

Altolà alle bollicine di vini e spumanti

Anche i nobili vini con le bollicine e gli spumanti potrebbero provocare gas intestinali, soprattutto se li consumiamo insieme a un abbondante pasto. Cerchiamo come minimo di consumare i cibi più lentamente e, come ci dicevano le nostre madri da piccoli, di non parlare con la bocca piena per non ingoiare ulteriore aria.

Ma la dieta può anche aiutarci a combattere il meteorismo, ecco quali sarebbero i cibi consigliati per tenere a bada i gas intestinali.