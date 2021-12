Abbiamo recentemente visto che tra gli animali domestici il gatto è sempre il secondo più amato dagli italiani dopo il cane. A differenza di quest’ultimo però, spesso, soprattutto in campagna, gravita e vive attorno alla casa, pur senza fare parte effettiva del nucleo familiare. Difficile quindi ipotizzare realmente quale sia la popolazione felina che frequenta al 100% le nostre case. I dati in possesso delle statistiche si riferiscono ovviamente ai gattini registrati e vaccinati. E proprio parlando di questi amici speciali, vediamo oggi qual è la razza ritenuta al primo posto per intelligenza. Ma saremo stupiti da una curiosità davvero unica. Oltre a essere bellissimo questo è il gatto considerato il più intelligente e con una caratteristica unica e speciale.

Tutto il suo fascino magnetico

Quando un gatto Siamese ci guarda facciamo persino fatica a mantenere lo sguardo. Quei suoi occhi azzurri così magnetici sembrano trasmetterci un sacco di sentimenti, ma anche tanta nobiltà. Molti lo considerano non solo il più intelligente, ma anche uno dei più belli e affascinanti. Come ricordano gli esperti e i veterinari, il Siamese è una razza che potrebbe sorprenderci per alcune caratteristiche davvero uniche.

Oltre a essere bellissimo questo è il gatto considerato il più intelligente e con una caratteristica unica e speciale

Potrebbe capitarci di vedere una ricca signora aristocratica uscire di casa col gatto Siamese al guinzaglio. Non disperiamoci, perché non stiamo assolutamente impazzendo, ma è una caratteristica speciale di questo gatto. Talmente intelligente e reattivo all’addestramento che saprebbe imitare anche una delle azioni preferite del cane. Oggi questa è una delle razze in assoluto più diffuse al Mondo, eppure la sua storia è davvero incredibile.

Portato in Europa quasi per caso

Originario della Thailandia, il Siamese deve il suo nome proprio al paese delle orchidee e a come veniva chiamato nell’antichità. Leggenda narra che questo gatto sia stato portato in Europa probabilmente da alcuni circensi, saltimbanchi e giocolieri. Rapiti dalla sua intelligenza e proprio dalla capacità di apprendimento, l’avrebbero fatto conoscere poi a tutto il continente. Di sicuro, a differenza di altre razze, restano dei documenti antichi che testimoniano la presenza nei culti religiosi del Siamese. Addirittura, risalenti al Medioevo.

Differente da tanti altri gatti

Come ricordano anche i veterinari questa razza assomiglia al cane non solo per la facilità di apprendimento, ma anche per il suo carattere. A differenza, infatti di tanti altri felini, il Siamese è molto più socievole, coccolone e interattivo. Ama stare con i padroni, con i bambini e con gli altri animali della casa. Cani inclusi. Per questo, moltissime famiglie con figli piccoli e cagnolino già presente, adottano e acquistano questa razza.

