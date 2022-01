Per qualcuno il caldo e fragrante odore dei dolci di mela sono un prezioso ricordo di infanzia. Crostate e torte di mele, infatti, sono i classici dolci della nonna, quelli che grazie alla loro semplicità sanno ancora oggi scaldare il cuore. Sono però moltissimi i dolci che possiamo realizzare con la frutta di stagione, come ad esempio le pere.

Oggi infatti vedremo come rendere deliziosa una semplice pera con l’aiuto di un rotolo di pasta sfoglia e qualche trucchetto che ci regalerà un dolce indimenticabile.

Ingredienti e preparazione

Per questo golosissimo dolce abbiamo bisogno di.

pere;

300 g zucchero semolato;

pasta sfoglia rettangolare;

cannella;

1 uovo;

zucchero a velo;

50 g confettura di albicocche;

noci sgusciate 50 g.

Con gli ingredienti che abbiamo appena elencato realizzeremo dei golosissimi scrigni di pere glassate, vediamo come farlo.

Partiamo dalla realizzazione dello sciroppo che otterremo mettendo lo zucchero a bollire in 600 ml di acqua insieme ad una stecca di cannella. Nel frattempo prendiamo le pere, sbucciamole e tagliamole a metà rimuovendo i semi interni. Con l’aiuto di un cucchiaio o di un coltello, poi, dovremo scavare all’interno della pera per ricavarne un piccolo incavo che farciremo più avanti.

Trascorsi circa 10 minuti lo sciroppo sarà pronto e potremo quindi abbassare la fiamma e immergere le pere al suo interno.

Oltre a crostate e torte di mele anche questo dolce di pere e sfoglia è una vera delizia

Queste dovranno cuocere all’interno dello sciroppo per circa 20 minuti, fin quando non saranno morbide. Una volta pronte, facendo attenzione a non bruciarci, togliamole dallo sciroppo e mettiamole da parte a freddare. Mentre le pere si freddano, prenderemo la nostra confettura di albicocche che frulleremo insieme alle noci per ottenere la farcitura delle nostre pere.

Infine, dovremo ricavare dal rotolo di sfoglia delle strisce di un paio di centimetri con le quali fodereremo le nostre pere lasciando scoperto l’incavo. Le strisce di pasta sfoglia dunque dovranno essere avvolte verticalmente e non orizzontalmente rispetto al senso della pera.

Una volta creato lo scrigno, spennelliamo con dell’uovo la sfoglia e cospargiamo con zucchero a velo per poi infornare a 200° per 25 minuti.

Al termine della cottura finiamo di guarnire con ulteriore zucchero a velo e accompagniamo con una pallina di gelato alla vaniglia o crema.

Ecco dimostrato che oltre alle crostate e torte di mele anche questo dolcetto saprà conquistare il nostro palato.

