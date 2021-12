Una buona salute passa attraverso una corretta prevenzione delle malattie. Prevenire le patologie significa avere delle abitudini quotidiane salutari. La medicina ci dice che la prevenzione passa soprattutto attraverso la tavola, attraverso l’attività fisica e l’eliminazione di abitudini dannose per l’organismo. Quindi prima di tutto conviene mangiare cibi salutari ed evitare i cosiddetti cibi spazzatura.

Il moto, come camminare, correre, nuotare, andare in bicicletta, ecc. aiuta a tenere sotto controllo il peso e favorisce l’attività cardiovascolare. Altra condizione importante per una buona salute del nostro organismo è l’eliminazione del fumo e la limitazione degli alcolici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Fare prevenzione significa anche avere controlli medici regolari in particolare dopo una certa età. Chi non vuole rischiare brutte malattie ecco i 5 esami da fare oltre i 40 anni che aiutano ad accendere possibili campanelli d’allarme. Le analisi del sangue sono importantissime per tenere sotto osservazione costantemente i parametri fondamentali e andrebbero fatte regolarmente. Per esempio sono l’unico modo per tenere veramente sotto controllo il colesterolo cattivo e i trigliceridi.

Oltre a colesterolo e trigliceridi anche questo valore del sangue è importantissimo per aiutare a prevenire il tumore alla prostata

Grazie alle analisi del sangue possiamo tenere sotto controllo i principali valori ematici e quindi fare delle diagnosi precoci di eventuali patologie. La misurazione della pressione arteriosa è un altro controllo, sempre legato al sangue, importantissimo da fare almeno una volta l’anno. Il controllo della pressione del sangue si può fare anche più volte nell’arco di 12 mesi se il medico lo ritiene necessario.

Grazie all’analisi dei valori ematici si possono anche scoprire possibili tumori in fase precoce. Il test del PSA aiuta a individuare una terribile forma tumorale maschile.

Oltre a colesterolo e trigliceridi anche questo valore del sangue è importantissimo per aiutare a prevenire il tumore alla prostata e lo si effettua con un semplice prelievo. Gli studi clinici ci dicono che il test del PSA (Prostatic Specific Antigen) aiuta ogni anno a salvare molte vite umane dal rischio di morte per il tumore alla prostata. Infatti questa forma tumorale se presa in tempo ha un alto tasso di guarigione.

Quindi, il test del PSA si effettua attraverso un semplice prelievo del sangue. Valori fuori della norma permettono di osservare con molta attenzione nel tempo l’evoluzione della possibile patologia tumorale. Chi si sottopone al test del PSA dovrebbe astenersi dall’attività sessuale nelle 48 ore precedenti. Chi fosse intenzionato a fare il test meglio informare prima il medico curante. Tra l’altro il professionista potrebbe consigliare l’analisi anche prima dei 50 anni.

Approfondimento

Oltre alla prostata questi sono gli altri 3 tumori più diffusi e tra questi non c’è quello al cervello