Carnevale è un momento particolare dell’anno in cui, specie chi ha figli, ha la possibilità di ritornare bambino. Tra i tanti colori, maschere e coriandoli, però, non sono certo da tenere in minor considerazione i dolci. Sono molti infatti quelli della tradizione, a partire dalle classiche zeppole fritte e guarnite con crema. Ma alla lista si aggiungono anche le chiacchiere, le frittelle di mela, gli struffoli e, ultime ma non meno importanti, le castagnole.

Oggi sveleremo una ricetta facile e veloce e davvero versatile delle castagnole, visto che potremo cuocerle sia in olio sia in forno.

Irresistibilmente dolci

La preparazione delle castagnole è molto semplice e oggi ne presentiamo una versione più leggera rispetto alla tradizionale. Ulteriore vantaggio, come detto in precedenza, è la possibilità di poterle cuocere anche senza frittura. Per le nostre castagnole abbiamo bisogno di:

zucchero 150 g;

farina 550 g;

ricotta 250 g;

scorza di limone;

succo di limone;

1 bustina di lievito;

zucchero a velo;

3 uova.

Cominciamo la preparazione mettendo in un contenitore che sia sufficientemente ampio la nostra ricotta. A questa dovremo aggiungere lo zucchero, il lievito, il succo di limone, la scorza di limone e le uova. Mescoliamo accuratamente fino ad ottenere un composto che sia omogeneo e privo di grumi.

Oltre a chiacchiere e zeppole ecco un dolce di Carnevale delizioso fritto o al forno

Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati tra loro, potremo unire anche la farina poco per volta. Per evitare la formazione di grumi possiamo aiutarci aggiungendo la farina con un setaccio. Incorporiamo gradualmente la farina fin quando l’impasto non sarà sufficientemente stabile da poter essere steso su un piano da lavoro. Continuiamo a lavorare il composto per poi stenderlo con l’aiuto di un mattarello spargendo della farina sul piano da lavoro. Stendiamo l’impasto abbastanza alto, oltre i 2 centimetri per poi ricavarne delle strisce.

Dalle strisce ottenute ricaveremo poi delle piccole porzioni tutte uguali che appallottoleremo con le mani fino a formare, così, le castagnole.

Ottenute le palline procederemo a friggerle in abbondante olio di semi bollente, almeno a 170° e scolarle quando saranno dorate. Al termine passiamole nello zucchero semolato.

La cottura in forno

Se non abbiamo voglia di friggere, queste castagnole possono essere tranquillamente cotte nel forno. Queste andranno disposte su una placca e messe nel forno a 200° per 12-15 minuti.

Dunque, oltre a chiacchiere e zeppole non dimentichiamoci di questa alternativa golosa.

