Oltre a chiacchiere e bugie di Carnevale, questi biscotti senza burro sono la novità golosa e scenografica che conquisterà tutti

Mancano pochi giorni al Carnevale. Nonostante le restrizioni non permettano i classici festeggiamenti, con sfilate di carri allegorici, possiamo comunque consolarci con del buon cibo.

I dolci tradizionali e tipici di questa festa sono davvero moltissimi e cambiano di Regione in Regione. Se le chiacchiere e le bugie ripiene sono diffuse ormai da Nord a Sud, ci sono invece specialità che troviamo soltanto in alcune zone d’Italia.

Ad esempio, in Sicilia troviamo la pignolata, in Sardegna le zeppole ed altri dolci tipici e golosissimi, mentre in Campania il migliaccio.

Oggi invece vogliamo suggerire una ricetta davvero semplice che possiamo realizzare per festeggiare il Carnevale. Prepareremo dei biscotti a forma di maschera di Carnevale e siamo certi che i nostri bambini li adoreranno.

Anche se sono senza burro, la frolla di questi biscotti è davvero friabile e ricca di gusto. I biscotti di Carnevale sono perfetti da gustare per la prima colazione oppure per merenda.

Ingredienti

500 g di farina 00;

150 g di olio di semi;

3 uova;

8 g di lievito per dolci;

150 g di zucchero;

aroma alla vaniglia;

un pizzico di sale;

80 g di cioccolato fondente.

In un recipiente, rompiamo le uova e lavoriamole con lo zucchero. Usiamo uno sbattitore elettrico, in modo che il composto diventi chiaro e spumoso. Uniamo l’olio di semi a filo, l’aroma alla vaniglia e il sale fino ad ottenere un composto liscio ed uniforme. Dopo aver setacciato la farina, aggiungiamola tutta in una volta insieme al lievito ed incorporiamoli grossolanamente con una spatola.

A questo punto, infariniamo il piano da lavoro e versiamoci sopra il composto. Lavoriamo la frolla per poco più di un minuto con le mani, in modo che diventi compatta ed omogenea. Formiamo un panetto ed avvolgiamolo nella pellicola trasparente. Riponiamolo in frigorifero, dove riposerà per 30 minuti.

Terminato il tempo di riposo, togliamo la frolla dal frigorifero e stendiamola sul piano da lavoro infarinato usando un mattarello. Quando avrà raggiunto uno spessore di circa 5 millimetri, procediamo dando la forma ai nostri biscotti. Preriscaldiamo il forno ventilato a 170 gradi e disponiamo i biscotti su una leccarda rivestita con carta da forno. Inforniamo i biscotti e facciamoli cuocere per circa 20 minuti.

Infine, dovremo far sciogliere del cioccolato a bagnomaria. Quindi rompiamolo a pezzetti e mettiamolo in un recipiente che dovrà poggiare su una pentola d’acqua. Mescoliamo delicatamente fino a che il cioccolato sarà del tutto sciolto. Bagniamo per metà i biscotti nel cioccolato fuso e disponiamoli su una gratella fino al completo raffreddamento.

Consigli

Oltre a chiacchiere e bugie di Carnevale, questi biscotti stupiranno tutti perché sono semplici e veloci da fare, ma anche molto graziosi.

Se non abbiamo degli stampi per biscotti a forma di maschera, basterà disegnarne la sagoma su un foglio di carta forno. Ritagliamolo e poggiamo il foglio sulla frolla. Con un coltello a lama liscia definiamo la forma sulla frolla e il gioco è fatto.

