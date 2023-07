Oltre a buttare la spazzatura, ecco altre 11 cose da fare in casa prima di andare in vacanza

11 cose da fare in casa prima di andare in vacanza-proiezionidiborsa.it

Stai partendo per le vacanze? Allora ecco tutto quello che devi fare in casa prima di andare via. Eviterai inutile stress al tuo rientro.

Finalmente dopo un anno di duro lavoro stanno per arrivare le tanto attese vacanze. C’è chi passerà le ferie al mare, chi partirà per mete lontane e chi invece lascerà casa solo per pochi giorni.

Prima di chiudere le valigie è anche importante preoccuparsi della casa. Di certo, prima di partire, le pulizie non sono il tuo ultimo pensiero, ma lasciare tutte le stanze perfettamente in ordine potrebbe evitare un ulteriore stress da rientro.

Bastano solo alcuni accorgimenti per garantirci un ritorno più tranquillo.

Oltre a buttare la spazzatura, ecco altre 11 cose indispensabili da fare in casa

Prima di lasciare la tua casa per una vacanza più o meno lunga, assicurati di consumare tutte le provviste che possono deteriorarsi facilmente, come frutta e verdura e che hanno una breve data di scadenza (tipo lo yogurt). Se hai progettato una vacanza di molti giorni, prima di andare via, meglio pulire il frigo (usa l’aceto per eliminare anche i cattivi odori) e sbrinare il freezer.

Evita di lasciare i piatti sporchi nel lavello o nella lavastoviglie. Inoltre, se hai delle confezioni aperte di pasta, farina e biscotti, mettile in contenitori dotati di chiusura ermetica per evitare la formazione delle fastidiose farfalline.

Ricordati di buttare la spazzatura. Non solo i rifiuti organici ma anche la plastica, la carta e il vetro. Pulisci i contenitori per evitare la diffusione dei cattivi odori e lascia sul fondo, una stecca di cannella che fungerà da repellente naturale.

Il bagno e le piante

Raccogli dal pavimento eventuali briciole che potrebbero portare all’assalto delle formiche e degli scarafaggi.

Occupati anche della pulizia del bagno e ricordati di chiudere tutti gli scarichi. Non ci saranno cattivi odori al tuo rientro.

Dai un’occhiata al cesto della biancheria e lava quella sporca. Pensa, che al tuo ritorno, avrai già un bel po’ di vestiti da smacchiare, quindi, cerca di evitare l’accumulo del bucato.

Prima di partire non trascurare le piante. Se non hai qualche parente o vicino di casa che può occuparsi di loro, ecco la soluzione per non farle seccare durante la sua assenza. Prendi una bottiglia di plastica taglia il fondo, infila la parte opposta nel terreno e riempila di acqua. Ecco che fungerà da dosatore. Questa astuzia casalinga eviterà che le tue piante muoiano di sete.

Le ultime cose da fare

È arrivato il momento di partire. Chiudi tutte le finestre e stacca le prese elettriche. Così il tuo impianto sarà al sicuro in caso di temporali.

Non dimenticare di chiudere il gas e l’acqua. Naturalmente, se la tua vacanza dura solo un paio di giorni puoi evitare di compiere tutte queste operazioni.

Infine, non ti resta che lasciare il secondo mazzo di chiavi di casa ad una persona di fiducia, perché potresti smarrirle durante il tuo viaggio.

Quindi, prima di partire, oltre a buttare la spazzatura, ecco altre 11 cose indispensabili da non dimenticare.

Lettura consigliata

L’India frena i Brics sul progetto di valuta alternativa al dollaro