Si avvicinano le feste tanto attese e fervono anche i preparativi. In queste feste per dare un tocco in più di allegria a tavola una buona bottiglia di vino non guasta, soprattutto se di buona qualità. Così oltre a Brunello e Barolo, ecco delle ottime bottiglie di vino italiane con un buon rapporto qualità prezzo.

Quale vino scegliere

Sono tanti i tipi di vino presenti nella nostra Penisola e quando si entra al supermercato, spesso non si sa cosa scegliere. Potremmo portare in tavola una bottiglia di vino un po’ più ricercata da gustare insieme agli ospiti.

Se invece si volesse dare un tocco di brio, questo vino rosso frizzante tipico dell’Italia potrebbe certamente soddisfarci.

Oltre a Brunello e Barolo, ecco delle ottime bottiglie di vino italiane con un buon rapporto qualità prezzo

Tra le tante bottiglie in vendita per le feste, ce ne sono alcune che hanno vinto dei premi internazionali. Tra i vincitori della medaglia d’oro troviamo bottiglie sia molto costose sia a prezzi più accessibili.

L’International Wine Challenge (IWC) è un concorso internazionale per vini, il più grande al Mondo, che si tiene a Londra.

Nel 2021 vi hanno partecipato oltre 52 Paesi e alcuni vini italiani hanno vinto la medaglia d’oro. Anzi alcuni si sono aggiudicati una doppia medaglia d’oro. Conosciamoli più da vicino.

Quelli da doppia medaglia d’oro

Sono diversi i vini italiani che hanno conquistato la medaglia d’oro, ma noi riportiamo solo quelli con un prezzo di circa 10 euro. A volte, è difficile premiare allo stesso tempo prezzo e qualità. Molto spesso è la cura che si mette nel produrre il vino, che premia alla fine con un risultato spettacolare. Tra i vincitori della doppia medaglia d’oro abbiamo due bianchi, un Verdicchio e un Vermentino.

Il vino Verdicchio di Matelica Vigneti B 2019, di Belisario. Si tratta di un vino biologico bianco, che nasce nella provincia di Macerata. Ha un gusto ricco di profumi ed è molto morbido in bocca.

Vermentino Maremma Toscana Tenuta Aquilaia, 2020. Questa bottiglia è un Vermentino delle terre toscane. È un vino molto fruttato dal colore paglierino.

2 vini medaglia d’oro

Rinomata Cantina Tombacco Pecorino Terre di Chieti, 2020. Il vino pecorino è un’uva coltivata tra le Marche e l’Abbruzzo. È stata riscoperta da alcuni anni e comincia ad avere un discreto successo.

Andy’19, 2019 Azienda Agraria Fiorini. Si tratta di un altro bianco delle Marche fatto con uva “bianchello”.

Queste 4 bottiglie sono profumate e fruttate, molto indicate per queste feste natalizie.

Ma questi vini, ovviamente, non ne escludono altri presenti sul mercato, sempre con un buon rapporto qualità prezzo.