Le talpe sono un grandissimo nemico per chi ha l’orto ed anche per chi ha un giardino. Il segno che possiamo notare all’esterno è molto evidente e facilmente identificabile. In presenza di talpe, avremo montagnole di terriccio sparse per il giardino. In questo articolo andremo a vedere alcuni sistemi per allontanare le talpe e ne approfondiremo uno in particolare.

Le talpe sono dotate di zampe anteriori molto forti. Provviste di unghione molto sviluppate, riescono a scavare lunghe gallerie. Si tratta di un lavoro che richiede grande forza ma anche capacità nel riconoscere i vari tipi di terreno. Evitano ad esempio quelli troppo sabbiosi. Tutti sappiamo poi che le talpe hanno gli occhi parzialmente chiusi e non sono quindi dotate di una vista efficace. Per muoversi ed orientarsi, utilizzano come punto di riferimento il campo magnetico della terra.

Le gallerie servono alle talpe per cacciare. Poste ad una profondità media di 50 o 100 cm, questi corridoi sotterranei si sviluppano anche per svariate centinaia di metri. La galleria principale è quella più profonda. Da essa, si dipartono poi le cosiddette gallerie secondarie. Sono proprio queste ultime ad arrecare danno ai nostri giardini. Attraverso queste, le talpe vanno a caccia di insetti o altri tessuti vegetali per nutrirsi. Per fare ciò, corrono attraverso i corridoi, risalgono verso la superficie, andando così a smuovere il manto erboso che vi si trova. Ma non solo, vanno anche a spezzare le radici che si trovano nel terreno. Vediamo allora come porre rimedio a questo problema.

Oltre a bottiglie e dissuasori, per allontanare le talpe da orto e giardino basterebbe coltivare questa pianta dai fiori gialli

Un rimedio efficace e usato da molti è quello del fondo della bottiglia. Basta posizionarlo vicino al buco di uscita ed intrappolarvi all’interno la talpa da allontanare. Molte persone usano anche i dissuasori che emettono ultrasuoni. Queste onde sonore raggiungono un raggio di 30 metri circa e danno molto fastidio alle talpe, che fuggiranno altrove. Infine, nei negozi specializzati è possibile reperire appositi repellenti a base di ingredienti vegetali. Tutti i sistemi che abbiamo citato servono, infatti, per allontanare le talpe senza far loro del male. Ma non è ancora finita. Esiste un metodo ancor più naturale che ci permette anche di abbellire il nostro giardino, oltre a bottiglie e dissuasori. Basterà infatti coltivare una pianta particolarmente sgradita alle talpe.

Consigli pratici per coltivare l’euforbia catapuzia

L’euphorbia lathiris o catapuzia è una pianta erbacea biennale che fa parte della famiglia delle Euforbiaceae. Si propaga velocemente, tanto che è considerata una via di mezzo tra una pianta ornamentale ed una infestante. Ha un notevole sviluppo. Può superare il metro di altezza e i 50 cm di larghezza. I fiori sono caratterizzati da brattee di un bel giallo intenso, acceso e luminoso e sono sorretti da peduncoli tendenti al blu.

L’euforbia catapuzia ha poche esigenze ed è semplice da coltivare. Predilige i terreni fini di carattere argilloso sabbioso. Inoltre, ama molto il calore e la luce. Al momento della piantumazione, valutare quindi una zona con una buona esposizione al sole.

Abbiamo quindi visto che, oltre a bottiglie e dissuasori potremmo utilizzare anche questo come rimedio per scacciare le talpe. Non ci rovineranno più fiori e raccolti e, al tempo stesso, avremo una magnifica pianta nuova.

