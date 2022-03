Le piante da sempre accompagnano la cucina arricchendo i vari piatti. Alcune, poi, sono aromatiche e danno oltre al gusto anche gli odori. Qualche piante aromatica è di origini lontana, ma diffusa da tempo in tutto il Mondo. È il caso dello zenzero, che è possibile anche coltivare in casa.

Sui terrazzi o in giardino cominciano a germogliare le piante e a spuntare i primi fiori. Due in particolare sono gli alberi precoci. La magnolia è il primo albero a fiorire, già dagli inizi di marzo se non prima. Il primo albero da frutto a fiorire invece è il mandorlo, con i suoi fiori bianchi.

La primavera è anche il periodo delle erbe aromatiche. Si può dire che non c’è casa che non abbia un vasetto con queste. Molto diffuso il basilico e il prezzemolo, utilizzatissimi nelle pietanze insieme alla menta. Tuttavia, oltre a basilico e menta, possiamo coltivare tante altre erbette in casa. Il timo, la salvia, il prezzemolo, il rosmarino, l’alloro possiamo metterli in vaso.

Come coltivare lo zenzero

Si può coltivare in vaso o in giardino anche lo zenzero. Non è una spezia originaria del Mediterraneo, ma piuttosto dell’India e della Cina. Tuttavia, la sua coltura si è diffusa poco per volta in tutta la fascia tropicale. In seguito si è espansa anche nelle zone calde del resto del Pianeta. In Italia si può coltivare in terra aperta nel Sud, ma in vaso in tutte le case. Vediamo allora come fare.

Oltre a basilico e menta, possiamo coltivare in casa anche lo zenzero e utilizzarlo per questa squisita ricetta

Coltivare lo zenzero in vaso non è difficile. Possiamo partire da una piantina comprata in vivaio oppure da una radice presa al mercato. Lo zenzero in effetti è una radice e come tale cresce sottoterra.

Prendiamo la radice, che forse abbiamo già in casa, e attendiamo che faccia dei germogli. Procuriamoci un vaso dal diametro di 30 cm con altrettanta profondità. Mettiamo al fondo dell’argilla espansa per il drenaggio dell’acqua. Aggiungiamo sabbia e torba con del terriccio universale. Mettiamo nel vaso la radice, facendo sporgere i germogli per un paio di centimetri. Da questi poi nasceranno le prime foglie dopo un paio di settimane. In questo modo avremo lo zenzero sempre disponibile in casa.

Una ricetta gustosamente tropicale

Ai Tropici lo zenzero è molto utilizzato in cucina. Una ricetta per rendere il pollo tanto gustoso è la seguente. Tagliamo i petti di pollo in più pezzetti per la frittura. Pestiamo lo zenzero e l’aglio, mischiandoli insieme. Lasciamo temprare il pollo nella salsetta di aglio e zenzero e poi friggiamolo in padella. Avrà un gusto semplicemente insuperabile. Da accompagnare anche con insalata o verdure cotte e riso pilaf.

