Oltre a banane e spinaci ecco gli alimenti che sarebbero ricchissimi di potassio contro tensione muscolare e nervosa

Il potassio è un minerale vitale per il nostro corpo, e un elettrolita perché, disciolto in acqua, produce ioni carichi positivamente. Questa proprietà speciale gli consente di condurre elettricità, un’attività importantissima per molti processi nel nostro corpo.

Il fabbisogno giornaliero di potassio nei soggetti adulti sani sarebbe in media di 3.000 mg. Ma sfortunatamente la maggior parte delle persone non assume abbastanza potassio nell’arco della giornata attraverso la propria dieta. Alcune persone consumano quotidianamente le banane, ben note per essere ricche di questo minerale. Ma teniamo presente che una banana di medie dimensioni contiene in genere circa 422 mg di potassio, ossia il 9% della dose consigliata. Due tazze di spinaci surgelati, invece, contiene 334 mg di potassio, circa il 7% del fabbisogno. Ma le banane e gli spinaci non sono gli unici eroi famosi del potassio.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I benefici del potassio

Il nostro corpo non produce potassio naturalmente. Le persone, quindi, dovrebbero assumere la quantità di potassio necessaria seguendo una dieta equilibrata. Una dieta ricca di potassio comporta molti potenti benefici per la nostra salute.

Il potassio, come dicevamo all’inizio, è un minerale che funziona come un elettrolita. Il corpo usa questa elettricità per gestire una varietà di processi, tra cui i segnali nervosi. Aiuta quindi a regolare le contrazioni muscolari, il battito cardiaco, i riflessi e molti altri processi (Cheng CJ et al, 2013). Una dieta ricca di potassio inoltre può ridurre la pressione sanguigna e la ritenzione idrica, proteggere dagli ictus e aiutare a prevenire l’osteoporosi e i calcoli renali (Gallen IW et al, 1998).

Oltre a banane e spinaci ecco gli alimenti che sarebbero ricchissimi di potassio contro tensione muscolare e nervosa

Vediamo quali alimenti potrebbero aiutarci a integrare il nostro corpo di potassio.

Sei albicocche secche forniscono 488 mg di potassio, oltre il 10% del fabbisogno giornaliero, un’alternativa perfetta alle banane. Sono ottenute da albicocche fresche disidratate, hanno una lunga durata e di solito sono snocciolate. Questi frutti sono anche una buona fonte di fibre e vitamine A ed E.

Altra valida alternativa sono le patate dolci, diventate molto popolari e sempre più spesso utilizzate come alternativa alle patate. Sono un modo particolarmente nutriente per supportare l’assunzione di potassio: una patata dolce di medie dimensioni contiene infatti 541 mg o il 12% del fabbisogno giornaliero di potassio. Inoltre, le patate dolci sono a basso contenuto di grassi, contengono una piccola quantità di proteine ​​e sono una buona fonte di carboidrati complessi e fibre.

Infine, la zucca. Sebbene tecnicamente sia un frutto, la zucca viene cotta come un ortaggio a radice. Una tazza (circa 200 grammi) di zucca può darci 644 mg di potassio, il 14% del fabbisogno giornaliero. È anche un’ottima fonte di vitamine A e C e contiene quantità minori di vitamine del gruppo B, vitamina E e magnesio.

Conclusioni

Oltre a banane e spinaci ecco quindi gli alimenti che sarebbero ricchissimi di potassio contro tensione muscolare e nervosa. Infatti, sebbene le banane siano un’ottima fonte di potassio, e comunque un’ottima scelta, molti altri cibi contengono più potassio per porzione.

La chiave per assumere abbastanza potassio è mangiare una buona varietà di alimenti a base vegetale ogni giorno. Per iniziare e capire come regolarci, potremmo includere regolarmente nella dieta alcuni degli alimenti ad alto contenuto di potassio elencati nella studio citato.

Approfondimento

Ecco un metodo per far maturare velocemente le banane ancora verdi più un utilizzo intelligente della buccia