Oltre 400 posti di lavoro disponibili in questa storica azienda italiana. Stiamo parlando della mitica Piaggio. L’azienda produttrice di veicoli a due ruote ha messo a punto un Piano Industriale che prevede oltre 400 assunzioni per il 2021. Prima di entrare nel merito dei posti messi a messi a disposizione, ripercorriamo la storia dell’azienda.

Una storia che parte da lontano

Correva l’anno 1884 quando Rinaldo Piaggio, figlio del Cavalier Enrico, fondò l’omonima società. Agli inizi, la Rinaldo Piaggio si occupava di lavorazione del legno e di arredamento navale. Più tardi, furono favorite anche le produzioni metalmeccaniche e ferroviarie.

La Piaggio conobbe un’importante fase di sviluppo durante gli anni della prima guerra mondiale. Così, la casa produttrice fu chiamata a dare il proprio contributo alla produzione bellica. Dietro concessione di Macchi, Ansaldo e altri, la Piaggio fu incaricata di costruire i primi aeroplani, gli idrovolanti e i motoscafi antisommergibili MAS.

Qualche lustro più in là, la Piaggio ebbe un ruolo importante anche durante il colonialismo italiano in Africa. Il regime fascista affidò alla Piaggio la produzione di autobus, autocarri, rimorchi, serramenti in alluminio e molto di più. In quegli anni furono stabiliti anche alcuni impianti in Etiopia.

Il vero boom della Piaggio fece il paio con il più grande boom economico italiano. Anzi, ne è stato parte integrante. Le immagini storiche della Vespa sono immortalate nella memoria di ogni italiano. Ancora, oggi, poi, lo scooter è molto amato in Italia e in molti Paesi del mondo.

Oltre 400 posti di lavoro disponibili in questa storica azienda italiana: i profili richiesti

Il Piano Industriale prevede l’assunzione di 289 risorse entro il mese di febbraio e di altre 90 entro il mese di marzo. Lo scorso gennaio, invece, l’azienda ha assunto 48 dipendenti.

Dunque, si tratta di una buona iniezione di posti di lavoro in questo momento di difficoltà.

Ad essere ricercati sono soprattutto operai e meccanici da impiegare per la produzione del nuovo veicolo commerciale “New Porter”. Molto importante è poi l’attenzione della Piaggio dedicata alla realizzazione dei modelli elettrici, scelta che si colloca in linea con l’evoluzione verso cui è destinata la mobilità.

Dove inviare la candidatura

Alla sezione “Lavora con noi” del sito sono disponibili le informazioni e le form per inviare la propria candidatura. Inoltre, in questo spazio è possibile inserire il curriculum per gli studenti e i laureandi desiderosi di effettuare un tirocinio nella storica azienda toscana.

