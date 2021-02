Negli ultimi anni la green economy si sta diffondendo sempre di più nel settore industriale. La lotta per arginare problemi come l’inquinamento e il riscaldamento globale viene presa ormai in seria considerazione dalle imprese.

Nell’ultimo periodo sono nati moltissimi impieghi legati alla tutela dell’ambiente o allo sfruttamento delle risorse naturali come il vento e il sole. Vediamo con gli Esperti di ProiezionidiBorsa quali sono le industrie e le start-up che offrono posti di lavoro in questo ambito, e in cosa consistono i principali impieghi a tutela dell’ambiente.

Gli impieghi a tutela dell’ambiente

Una delle figure professionali più ricercate in assoluto dalle risorse umane è senza dubbio quella dell’ingegnere ambientale. A grande richiesta anche la figura dello specialista nella costruzione di impianti a basso impatto ambientale, che riducano le stangate nelle bollette elettriche. Tra questi gli installatori di sistemi fotovoltaici o di pale eoliche.

Anche il settore primario ha ormai rivisto le sue politiche per la tutela dell’ambiente. L’agricoltore ecologico è in questo senso un lavoro molto apprezzato per la sua capacità di coltivare prodotti sani, biologici e a chilometri zero.

Oltre 1.000 posti nelle aziende che assumono nel settore green

Tra le imprese più attive nella formazione di posti di lavoro che contribuiscono allo sviluppo della green economy c’è Enel che sta cercando venti ingegneri ambientali e diplomati da assumere in varie posizioni, per un totale di 900 persone.

Enegan Multiutility S.p.A, cerca un Area Manager a Perugia e un consulente ambientale a Pistoia.

Toscana Energia sta cercando Account Manager Junior in Toscana.

B-ON cerca trenta Consulenti e Agenti Commerciali e Account per il settore energia e gas.

Primaria S.p.A, operante nell’efficientamento energetico, cerca a Bologna dei consulenti ambientali.

Per candidarsi alle posizioni in queste società basterà inviare il proprio curriculum vitae direttamente alla sezione “lavora con noi” dei rispettivi siti aziendali.

Abbiamo visto, dunque, che ci sono possibilità occupazionali per oltre 1.000 posti nelle aziende che assumono nel settore green.