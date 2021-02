Il decadimento cutaneo è un processo che comincia molto lentamente attorno ai 25 anni di età. Per questo motivo bisogna cominciare ad attrezzarsi fin da subito con un programma di skincare adatto alle proprie esigenze. Ma da dove iniziare?

Una buona idea può essere testare le ultime tendenze di mercato. Per questo oggi illustriamo le innumerevoli qualità di un prodotto lanciato dall’attrice Gwyneth Paltrow, il bakuchiol. Ecco l’olio naturale che le donne amano per far sparire le rughe e le imperfezioni della pelle.

Che cos’è e da dove deriva

Il bakuchiol è un estratto della pianta psoralea corylifolia. Questo arbusto è da lungo tempo conosciuto in Oriente, tanto da essere usato nella medicina ayurvedica e cinese.

Infatti presenta delle interessanti proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Da qualche tempo il suo utilizzo è sbarcato anche in Italia, ma soprattutto ultimamente sta spopolando nel settore cosmetico come sostituto del retinolo.

E ciò in quanto la sua origine totalmente naturale è priva di controindicazioni. E quindi permette il suo utilizzo anche in momenti della massima fragilità corporea femminile. Come la gravidanza e l’allattamento.

Come funziona

La sua composizione oleosa lo fa andare a nozze con la preparazione di diversi cosmetici. Ad ora è utilizzato nella composizione di creme antirughe. O in composti che attenuano i segni dell’acne.

Un utilizzo costante di prodotti a base di quest’olio aiuta, dunque, a migliorare la grana della pelle. E soprattutto a combattere le macchie scure che non di rado si possono sviluppare a causa di una errata esposizione al sole.

In questo approfondimento abbiamo presentato un’esauriente mini guida che elenca i benefici relati al bakuchiol, l’olio naturale che le donne amano per far sparire le rughe e le imperfezioni della pelle. Se si desidera prendersi cura del proprio viso, consigliamo di provare questa efficacissima maschera per pelli miste e grasse.