La domenica, per molte case italiane, rappresenta il momento per il pranzo di famiglia. Una tradizione che resiste, anche se forse non più come qualche decennio fa. Spesso sono i nonni a invitare figli e nipoti per vivere insieme un po’ di convivialità. Quella che manca durante la settimana, a causa di ritmi di vita sempre più frenetici. Si sa che, talvolta, ancora oggi, si finisce con un’abbuffata, perché le nonne si industriano ai fornelli, pensando che figli e nipoti, durante la settimana, non mangino a sufficienza.

Abbiamo visto qualche giorno fa quanto il digiuno non sia proprio la soluzione migliore dopo una grande mangiata. Ecco allora che oggi andremo a proporre un riso ad hoc per rispondere a un eventuale problema da pranzo troppo ricco. Un piatto che, nella giusta porzione, può essere mangiato anche la sera stessa o comunque nei giorni successivi. Ricco di proteine, ma ottimo soprattutto per combattere il colesterolo. Nomen omen, ecco gli ingredienti per un riso anticolesterolo:

250 grammi di lenticchie;

300 grammi di riso rosso;

250 grammi di ceci;

un limone;

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

100 grammi di gherigli di noce.

Olio, limone e noci insieme a questi legumi ricchi di proteine per un risotto anticolesterolo che non può mancare nella nostra dieta

Scegliamo il riso rosso fermentato per le sue qualità, che aiutano a ridurre il livello di colesterolo nel sangue. È una varietà che si sta diffondendo molto e che, in Italia, è coltivata soprattutto nella Pianura Padana. Prima di dedicarci alla sua cottura, però, dobbiamo lessare sia le lenticchie che i ceci. In due pentole diverse, mettere a bollire l’acqua con i due legumi a fuoco medio. Quando saranno arrivate a ebollizione, abbassare la fiamma e lasciare cuocere. Le lenticchie avranno un tempo di cottura decisamente più corto, circa 30 minuti. I ceci, invece, necessiteranno di quasi un’ora in più. Si consiglia, quindi, l’utilizzo della pentola a pressione per diminuire l’attesa. Scoliamo entrambi i legumi e facciamo raffreddare.

Il riso

Nel frattempo, possiamo tagliare i gherigli di noce, andando a sminuzzarli finemente. Poi ci dedicheremo alla preparazione del riso. Facciamo bollire l’acqua, versiamolo e, girando di tanto in tanto, arriveremo al tempo necessario per la cottura. Tra i 15 e i 20 minuti potrebbero essere sufficienti, ma chiaramente dovremo attenerci a quanto scritto sulla confezione. Scoliamo il riso e lasciamo intiepidire, quindi andremo a condirlo con lenticchie, ceci e noci. Mescoliamo bene, aggiungiamo i tre cucchiai di olio extravergine d’oliva e concludiamo irrorando con il succo del limone spremuto. Il riso anticolesterolo è pronto. Olio, limone e noci insieme a questi legumi, dunque, per contrastare le abbuffate e ridare benessere al nostro organismo.