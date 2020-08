Olio essenziale di rosmarino per avere capelli più belli. Gli oli essenziali si ottengono dalle piante tramite distillazione in vapore corrente o spremitura a freddo. Al giorno d’oggi sono impiegati nelle più note pratiche di fitoterapia grazie ai loro principi attivi. Bisogna però sapere che anche quando si parla di prodotti naturali è bene prendere dovute precauzioni e non esagerare col loro utilizzo. Secondo quanto affermato nel corso del Congresso nazionale per la ricerca sugli oli essenziali, l’uso incauto o eccessivo di alcuni oli essenziali può causare effetti tossici, irritativi, sensibilizzanti, fotosensibilizzanti e neurotossici. L’uso dell’olio essenziale di rosmarino può provocare irritazioni cutanee, ma pare non vi siano ulteriori complicazioni.

Tuttavia è sempre ideale consultare uno specialista per avere una certezza su quanto spesso sia giusto utilizzare gli oli essenziali e in che dosi. Si ricorda infatti ai lettori che quest’articolo ha uno scopo meramente informativo e non scientifico. Fatte queste doverose specifiche ci accingiamo a spiegarvi come utilizzare l’olio essenziale di rosmarino per avere capelli più belli.

Dove comprarlo?

Può essere acquistato in qualsiasi negozio fisico di erboristeria o anche online.

Contro i capelli grassi

L’olio essenziale di rosmarino ha proprietà astringenti che gli consentono di essere di aiuto a chi soffre di capelli grassi limitando l’eccesso di sebo. Basta aggiungerne alcune gocce ad uno shampoo neutro. Questo va distribuito sul cuoio capelluto e poi risciacquato durante il lavaggio.

Per far ricrescere i capelli caduti

Poichè ottimizza la circolazione ematica, l’olio essenziale di rosmarino impedisce ai follicoli piliferi di morire ed è pertanto un valido rimedio contro l’alopecia. Uno studio comparativo pubblicato nel 2015 dallo Skinmed Journal ha equiparato la sua efficacia a quella del farmaco minoxidil. I cento soggetti dell’esperimento, tutti affetti da alopecia, sono stati casualmente suddivisi in due gruppi di pari componenti. Per un lasso di tempo di sei mesi, alcuni hanno adoperato una soluzione di minoxidil al 2%, altri l’olio di rosmarino.

I trattamenti hanno iniziato a manifestare la propria efficacia, rivelatasi pari, intorno al sesto mese di sperimentazione. La differenza fondamentale stava però nella minore incidenza di effetti collaterali nei soggetti che erano stati sottoposti all’utilizzo dell’olio essenziale di rosmarino. Questi ultimi manifestavano infatti un minore prurito al cuoio capelluto. Lo studio ha tuttavia fornito delle prove evidenti sull’efficacia di quest’olio contro l’alopecia. I risultati riscontrati sono stati ovviamente positivi, anche se non fanno gridare al miracolo. Come sempre non bisogna affidarsi alla credenza di rimedi infallibili o totalizzanti, ma come appena riportato in questo caso sussistono evidenze scientifiche in favore di un simile trattamento.

Come usarlo contro l’alopecia?

Applicare qualche goccia sui capelli ancora umidi dopo averli lavati ed effettuare un breve massaggio.

Ammorbidire e scurire i capelli

Per nascondere la comparsa precoce dei capelli bianchi è possibile realizzare una soluzione apposita.

Ingredienti

4 cucchiai di rosmarino;

10 gocce di olio essenziale di rosmarino;

½ litro d’acqua.

Procedimento

Far bollire l’acqua in un pentolino, aggiungere quattro cucchiai di rosmarino e 10 gocce di olio essenziale.

Far cuocere a fuoco lento per un paio di minuti circa.

Lasciare riposare il composto finché non diventa tiepido.

Filtrarlo ed utilizzarlo per l’ultimo risciacquo durante il lavaggio dei capelli.

Pettinarli per qualche minuto.

Chi non dovrebbe utilizzare l’olio essenziale di rosmarino per avere capelli più belli

Il suo utilizzo non è raccomandato: